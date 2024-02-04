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تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

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رياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

رياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج".
3 - منطقة المدينة المنورة،  وتشمل "الرايس وينبع".
4 - منطقة عسير، وتشمل “الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وريب".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة الليث والخرمة والمويه وتربة ورنية".
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسلسل ووادي الدواسر".

رياح قوية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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