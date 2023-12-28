عاجل.. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445

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قبل أيام قليلة من صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، يتساءل المستفيدون عن آلية الاستعلام باستخدام رقم الهوية.





الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الوطنية اضافة اعلان



حساب المواطن



تعديل ضوابط حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

