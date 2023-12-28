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‏تعليم مكة تعلّق الدراسة في المدارس المسائية والليلية بسبب الأحوال الجوية

تعليم مكة
أمطار مكة
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قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، تعليق الدراسة حضوريًّا مساء اليوم الخميس، في المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل.اضافة اعلان

تعليق الدراسة في المدارس المسائية والليلية في مكة

وقالت إدارة تعليم مكة المكرمة: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من تعليم مكة المكرمة على سلامة الجميع، فقد تَقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر ‫منصة "مدرستي".
وأضافت أن تحويل الدراسة لهذا اليوم الخميس في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل.

أمطار غزيرة على مكة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعويقلة وعرعر ورفحاء".
3 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج وضباء وحقل والبدع وتيماء".
4 - منطقة الجوف، وتشمل "طبرجل والقريات ودومة الجندل وسكاكا".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "وادي الفرع والعهد والرايس وبدر والحناكية والعلا والعيص وينبع وخيبر والمدينة".
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة ورماح وضرما وثادق وشقراء ومرات".
7 - منطقة حائل، وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".
8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
9 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة وجدة والعرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة وبحرة ورابغ والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".
10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
11 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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