الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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عاجل.. خطوات ورابط إصدار جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

جواز السفر1
استخراج جواز السفر عبر أبشر
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يُمثل جواز السفر الجديد، وثيقة رسمية إلكترونية تم تطويرها لخدمة المواطنين، ويحتوي على شريحة إلكترونية تحمل جميع البيانات الشخصية اللازمة للجهات الرسمية في المطارات.اضافة اعلان
وتم تصميم الجواز بمواصفات عالمية عالية، تسهم في تعزيز مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز.


طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني عبر أبشر 1445

1ـ الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.
2ـ النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”.
3ـ اختيار أيقونة “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”.
4ـ إدخال الاسم الشخصي والمستفيد.
5ـ إضافة جميع الوثائق والبيانات المطلوبة عبر الموقع، مثل الصورة الشخصية والألقاب والأسماء باللغة الإنجليزية.
6ـ إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم.
7ـ دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد والتي تبلغ خمسة عشر ريالًا.

متطلبات إصدار جواز سفر جديد

يتعين على المواطن الراغب في استخراج جواز سفر جديد:
ـ أن لا يكون لديه جواز سفر سابق.
ـ يتم دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.
ـ يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.
ـ يتطلب وجود بصمة وصورة ملونة وواضحة للمواطن أو المواطنة المتقدم/ة للاستخراج.
ـ يجب ألا يكون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.
ـ يتعين دفع رسوم الخدمة والتي تبلغ 300 ريال لصالح جواز صالح لخمس سنوات، و600 ريال لجواز صالح لعشر سنوات.
ـ يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.


حجز موعد أبشر تجديد جواز سفر 1445

يمكن القيام بذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:
ـ الدخول إلى منصة أبشر.
ـ النقر على أيقونة الجوازات من قائمة التبويب المخصصة للمواعيد.
ـ إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
ـ إدخال رمز الصورة وتأكيد الهوية.
ـ التحول إلى خدمة المواعيد بعد قراءة الملاحظات المعروضة.
ـ النقر على خيار “حجز موعد جديد”.
ـ النقر على أيقونة خدمة تجديد جواز السفر.
ـ اختيار المنطقة وتحديد عدد العمليات المراد إجراؤها.
ـ النقر على أيقونة “التالي” واختيار إحدى دوائر الجوازات القريبة.
ـ تحديد الموعد المناسب والنقر على أيقونة “تأكيد”.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد 1445

1ـ قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة خمس سنوات تبلغ 300 ريال سعودي.
2ـ قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة عشر سنوات تبلغ 600 ريال سعودي.
3ـ يجب أن يكون التجديد لمدة عشر سنوات للأفراد الذين تجاوزوا سن 21 عامًا.


شروط الحصول على جواز سفر لمن يزيد عن 15 عامًا

ـ يجب على الأفراد الذين تجاوزوا سن الخامسة عشر عامًا إرفاق الجواز القديم في حالة تجديد الجواز.
ـ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، يتطلب الحصول على موافقة من ولي الأمر لاستخراج جواز سفر إلكتروني جديد.
ـ يجب أن يكون لديهم حساب على نظام أبشر الإلكتروني.
ـ يتطلب الإجراء تسجيل الدخول إلى العنوان الوطني.
ـ يجب عليهم سداد جميع رسوم إجراءات تجديد وإصدار الجواز.
ـ يرجى متابعة الموقع الرسمي للتحقق من أي تحديثات في الشروط والإجراءات.

شروط الحصول على جواز سفر للأطفال أقل من 15 عامًا

في حال تجديد جواز السفر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، يجب إحضار جواز السفر القديم إذا كان متاحًا.
1ـ يتعين إضافة اسم الطفل إلى سجل الأسرة كجزء من إجراءات الحصول على جواز السفر.
2ـ يجب سداد جميع تكاليف إصدار جواز السفر بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.
3ـ يتطلب الإجراء تقديم عدد 2 صورة شخصية للطفل المتقدم للحصول على جواز السفر، ويجب أن تكون الصور ملونة وواضحة.

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