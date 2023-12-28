الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة تسجيل كادر الطلاب برقم الهوية 1445

مدرستي
منصة مدرستي
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تتمتع منصة مدرستي، بخصائص ومميزات تتيح للطلاب طرق ووسائل تعليمية متطورة، وقد أظهرت نجاحها بعد مضي نحو أربع سنوات على انطلاقها من خلال الخدمات التعليمية المقدمة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة. اضافة اعلان

تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام رقم الهوية 

ويمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، عبر الخطوات التالية:
- أدخل إلى المنصة (من هنا).
- الضغط على "تسجيل الدخول".
- اختيار "كادر الطلاب".
- إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- إدخال كلمة المرور.
- الضغط على "تسجيل الدخول".

ماذا تفعل عند نسيان كلمة المرور؟

وفي حالة نسيان كلمة المرور، يمكن استعادتها من خلال تطبيق توكلنا، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- ادخل تطبيق توكلنا.
- اضغط على "تسجيل الدخول".
- اختيار "حسابي".
- النقر على "حساب منصة مدرستي".
- إدخال اسم المستخدم الخاص بك.
- الضغط على "إرسال".


الدخول إلى منصة مدرستي


يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا).
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.


دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا ( من هنا).
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

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