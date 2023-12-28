عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة تسجيل كادر الطلاب برقم الهوية 1445

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تتمتع منصة مدرستي، بخصائص ومميزات تتيح للطلاب طرق ووسائل تعليمية متطورة، وقد أظهرت نجاحها بعد مضي نحو أربع سنوات على انطلاقها من خلال الخدمات التعليمية المقدمة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة. اضافة اعلان





تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام رقم الهوية



ماذا تفعل عند نسيان كلمة المرور؟



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

