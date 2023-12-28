عاجل.. الإحصاء: 8.6% نسبة البطالة بين المواطنين في الربع الثالث 2023م

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بلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة للمواطنين وغير المواطنين 5.1% في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع 0.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام نفسه، حسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء. اضافة اعلان





ارتفاع معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة



انخفاض معدل المشتغلين من المواطنين 02 نقطة



انخفاض معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة



ارتفاع معدل أصحاب السن الأساسي في القوى العاملة



وسائل بحث المواطنين عن فرص العمل



ووصل معدل البطالة بالنسبة للمواطنين 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.وانخفض معدل مشاركة المواطنين في القوى العاملة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ 51.6% بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية حيث بلغ 47.2% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.وارتفع معدل مشاركة المواطنات في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 35.9% كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 30.1%.أما فيما يتعلق بالذكور فقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 66.8% و63.7% على التوالي.وشهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضًا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 36.5%.وانخفاضًا في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 31.5% وارتفاعًا في معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 13.6%.وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م للسكان المواطنين الذكور والإناث (في سن العمل الأساسي) 25 و54 عامًا ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية حيث بلغ .وأوضحت مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من عام 2023م انخفاضًا في معدل المشتغلين إلى السكان، ومعدل المشاركة في القوى العاملة.استخدم المتعطلون من المواطنين مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، وذلك بمتوسط 4.8 أسلوب نشط لكل باحث عن عمل.وكان أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 84.8% يليه أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً بنسبة 73.4%.