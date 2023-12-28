قيمة المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات أو ما يعادلها من الذهب

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار في حال كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي وما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة. اضافة اعلان





السماح بالخروج بـ 60 ألف ريال أو ما يعادلها من المطار



إقرار المسافرين بأي مبالغ قيمتها 60 ألف ريال



إثبات مشروعية مصدر المبالغ المقر بها



حجز المبلغ في حال الاشتباه بارتباطه بجريمة أصلية



والافصاح أيضًا عن الأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية.جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن قال فيه: "كم المبلغ المسموح الخروج به من المطارات الدولية أو بما يعادله من معادن نفيسة مثل الذهب؟".وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طالبت المسافرين بضرورة الإقرار بأي مبالغ مالية قيمتها 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى.ويجب الإقرار على كل مسافر يحمل أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، سواءً كانت جديدة أو مستعملة أو ملبوسة، وتصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر.وأكدت أنه يجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه، وأن عدم الإقرار يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى.وفرص غرامة 50% من قيمتها عند التكرار، في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، يتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.