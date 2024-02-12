عاجل.. الجوازات توضح تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر.. 9 خطوات للتنفيذ

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر.





خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر



خطوات الوصول للخدمة:



خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي للمواطن أو أحد أفراد عائلته عبر منصة أبشر.

#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/TonNmjrwjF — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 11, 2024

خطوات تنفيذ خدمة تقرير زائر:



وأوضحت الجوازات، أن الخدمة تتيح للمواطن، الإبلاغ عن فقدان جواز السفر الخاص به أو أحد أفراد عائلتهمن خلال حسابه في أبشر.1 - الدخول لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية2- خدماتي3- الجوازات4- الإبلاغ عن فقدان الجواز السعودي5- بلاغ جديد-6- اختيار نوع البلاغ (فقدان، سرقة تلف)7- تفاصيل البلاغ8- الإجابة على الأسئلة المطلوبة9 - تأكيد تقديم البلاغفي سياق آخر، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة تقرير زائر تُمكّن المقيمين من إصدار التقرير الخاص به من خلال حسابه في أبشر.1 - الدخول لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية2 - خدماتي3 - الخدمات العامة4 - تقارير أبشر5 - طلب التقرير6- تقرير زائر





وفي وقت سابق، كشفت المديرية العاملة للجوازات بالمملكة، عن توفير خدمة طلب تقرير مقيم، عن طريق بوابة أبشر خدمات جواز السفر الإلكتروني.





طريقة الاستفادة من خدمة تقرير مقيم عبر أبشر



خطوات طلب تقرير مقيم



ما هي الخطوات الخاصة بتقديم طلب مقيم؟



خطوات التحقق من تقرير مقيم



خطوات طباعة طلب تقرير مقيم



الهدف من الخدمة



شروط الخدمة



وأوضحت أن الخدمة تمكن أصحاب المنشآت من إصدارهم تقارير إلالكترونية عن العاملين لديهم، لكي يتم تقديمها إلى الجهات المعنية عند الطلب، بالإضافة إلى أنه يجب توفير المعلومات الأساسية الخاصة بالوافد في التقرير، حيث إنه يعد وثيقة معتمدة ورسمية من الجوازات دون الحاجة إلى توثيق من أقسامها.وأضافت أنه يمكن لأي جهة حكومية التحقق من المعلومات المدونة في طلب التقرير من خلال قراءة الباركود أو عن طريق بوابة أبشر.حيث إن التقرير مدة صلاحيته 30 يومًا من تاريخ صدوره، بالإضافة إلى أن هناك عدة تعليمات من أجل الحصول على خدمة طلب تقرير مقيم، ومنها الآتي:يمكن التقديم على طلب تقرير مقيم، عن طريق منصة أبشر من خلال عدة خطوات، من أبرزها الآتي:1 - يجب الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.2 - النقر على أيقونة خدمة الخدمات الإلكترونية.3 - يجب الدخول على خدمة خدماتي من خلال القائمة.5 - ينبغي الضغط على خدمة الجوازات.6 - اختيار خدمة تقديم طلب تقرير.كما يمكن التحقق من طلب تقرير مقيم عن طريق إتباع عدة خطوات من أهمها الآتي:1 - الدخول على تطبيق مقيم من خلال الرابط الخاص به.2 - اختيار خدمة التحقق من تقرير مقيم، من الصفحة الرئيسية الظاهرة على شاشتك.3 - الانتقال إلى صفحة إدخال المعلومات الخاصة.4 - إدخال كل من رقم الإقامة، رقم التحقيق المرجعي، في الخانة المخصصة بهم.5 - النقر على خيار تحقيق.وبعد الانتهاء من خطوات التقديم والتحقق من طلب تقرير مقيم تبقى توضيح طباعته، من خلال منصة أبشر، عن طريق عدة خطوات منها:1 - زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها2 - تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية ورقم جواز السفر في الخانة المخصصة بهم.3 - الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.4 - النقر على أيقونة خدماتي.5 - الضغط على خدمة الجوازات السعودية.6 - النقر على طلب تقرير مقيم أبشر.7 - النقر على طباعة، سوف تتم طباعة التقرير في الحال.8 - استخراج تقرير مقيم.- تمكين صاحب المنشأة من استخراج المعلومات الأساسية للعمالة وطباعتها إلكترونيًا.- صلاحية التقرير 30 يومًا من تاريخ إصدار التقرير ويعد لاغيًا بعد ذلك، ويمكن التحقق من صحة التقرير من قبل الجهة وذلك عبر خدمة الاستعلام في أبشر من خلال الرقم المرجعي للتقرير ورقم إقامة المقيم.ويعتبر هذا التقرير من أهم التقارير الاستكمالية التي ينبغي أن يتم تقديمها إلى الجهة المعنية به والذي يتم طلبه لكي يتم تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، حيث يجب التحقيق من صحة التقرير من خلال الجهات المعنية، عن طريق خدمة الاستعلامات المتوفرة على منصة أبشر.