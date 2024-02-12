الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة 40 دولة.. انطلاق المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض (بث مباشر)

المنتدى-العالمي-للمدن-الذكية-في-الرياض
المنتدى العالمي للمدن الذكية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

شهد اليوم الاثنين، انطلاق أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، والذي تنظمه هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

اضافة اعلان

مشاركة 40 دولة يمثلهم ما يزيد عن 80 متحدثًا

وانطلقت اليوم الاثنين 12 من فبراير 2024، أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض، حيث سيكون في يومي 12 و13 من فبراير، وتقوم "سدايا" بتنظيمه، وذلك بالتعاون مع كلٍ من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية، حيث سيكون المنتدى تحت شعار "حياة أجود"، وسيشارك به 40 دولة سيمثلهم ما يزيد عن 80 متحدثًا.

وتستضيف العاصمة الرياض، اليوم وغدًا أعمال منتدى المدن الذكية العالمي والذي يضم نخبة من أفضل الخبراء بالعالم بمجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء المدن الذكية، ويعد هذا المنتدى من الأحداث المهمة بتاريخ المملكة، حيث يسهم برسم مستقبل المدن الذكية، وبذلك يسهم في تحقيق نهضة حضرية مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة.

 وتسعى "سدايا"، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، من خلال هذا المنتدى إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتعزيز جودة الحياة.
 ويأتي المنتدى في إطار ما تحظى به (سدايا) من دعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله- للوصول بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضا

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع الدمام؟

"الحصيني" يحذر من حالة مطرية وأجواء باردة على المملكة ودول الخليج

"الدراسة عن بعد" في عسير والشرقية وتعليقها في جامعتين

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وبرد على الشرقية وجازان وضباب بمعظم المناطق

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للمدرسين: حزام رعدي ماطر.. حصنوا أنفسكم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook