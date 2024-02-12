بمشاركة 40 دولة.. انطلاق المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض (بث مباشر)

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شهد اليوم الاثنين، انطلاق أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، والذي تنظمه هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".





مشاركة 40 دولة يمثلهم ما يزيد عن 80 متحدثًا



وانطلقت اليوم الاثنين 12 من فبراير 2024، أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض، حيث سيكون في يومي 12 و13 من فبراير، وتقوم "سدايا" بتنظيمه، وذلك بالتعاون مع كلٍ من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية، حيث سيكون المنتدى تحت شعار "حياة أجود"، وسيشارك به 40 دولة سيمثلهم ما يزيد عن 80 متحدثًا.وتستضيف العاصمة الرياض، اليوم وغدًا أعمال منتدى المدن الذكية العالمي والذي يضم نخبة من أفضل الخبراء بالعالم بمجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء المدن الذكية، ويعد هذا المنتدى من الأحداث المهمة بتاريخ المملكة، حيث يسهم برسم مستقبل المدن الذكية، وبذلك يسهم في تحقيق نهضة حضرية مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة.وتسعى "سدايا"، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، من خلال هذا المنتدى إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتعزيز جودة الحياة.ويأتي المنتدى في إطار ما تحظى به (سدايا) من دعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله- للوصول بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.