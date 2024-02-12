عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة

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مع تعليق الدراسة الحضورية لأسباب عادة ما ترجع إلى ظروف الطقس والمخاوف على سلامة الطلاب والطالبات، تتجه الأنظار صوب منصة مدرستي التعليمية، التي تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر أكثر من 250 ألف فصل افتراضي.





خطوات إضافة حساب في منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

