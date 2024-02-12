بشرى للخريجين.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية لحملة "الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من "الرياض، جدة" على النحو التالي:





جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة



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