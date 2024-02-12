الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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بشرى للخريجين.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية لحملة "الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من "الرياض، جدة" على النحو التالي:اضافة اعلان

جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة

1 - مخطط المنشأة.        
2 - إداري قاعدة بيانات.
3 - أخصائي تطوير جودة أول.
4 - مسؤول القبول والتسجيل الثاني.
5 - مسؤول تدريب الحماية من الحريق.

التخصصات المطلوبة

 - إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- العلوم الصحية  
- أو ما يعادلهم

المؤهلات المطلوبة

1 – الدبلوم.
2 - البكالوريوس فأعلى.

الشروط العامة

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة؟
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.

 ملاحظة

 تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

 طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة التعليم عبر تمهير 1445

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