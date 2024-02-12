بشرى للخريجين.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة

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أعلنت
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية
لحملة "الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من "الرياض، جدة"
على النحو التالي:
جامعة
الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة1 -
مخطط المنشأة.
2 - إداري قاعدة بيانات.
3 - أخصائي تطوير جودة أول.
4 - مسؤول القبول والتسجيل الثاني.
5 - مسؤول تدريب الحماية من الحريق.
التخصصات
المطلوبة - إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- العلوم الصحية
- أو ما يعادلهم
المؤهلات
المطلوبة1 –
الدبلوم.
2 - البكالوريوس فأعلى.
الشروط
العامة-
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة؟
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.