"الإحصاء" تُعلن الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الرابع 2023

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ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م.





ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الرابع 2023



ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6%



انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري 0.5%



ارتفاع أسعار القطاع السكني متأثرًا بأسعار قطع الأراضي



ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 0.1%



وجاء الارتفاع متأثرًا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 0.6% وانخفاض كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة ،0.5% وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.ويعد ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هي المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفقا لما جاء على صفحة "الإحصاء" في "إكس".كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7% ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.1%.وفي المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنسبة 0.3%.من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5%؛ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 0.9% .في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الرابع 2023م، ولم تسجل أي تغير يُذكر، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2023).كما ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.3% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.3%.ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.1% وأسعار الشقق بنسبة 0.1% في حين استقرت أسعار العمائر السكنية وأسعار البيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.كما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.2% وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2% وأسعار المعارض بنسبة 0.2%.