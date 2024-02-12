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"الإحصاء" تُعلن الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الرابع 2023

عقارات1
الرقم القياسي لأسعار العقارات
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ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الرابع 2023اضافة اعلان

وجاء الارتفاع متأثرًا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 0.6% وانخفاض كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة ،0.5% وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
ويعد ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هي المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفقا لما جاء على صفحة "الإحصاء" في "إكس".

ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6%

كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7% ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.1%.
وفي المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنسبة 0.3%.

انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري 0.5%

من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5%؛ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 0.9% .
في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الرابع 2023م، ولم تسجل أي تغير يُذكر، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%

ارتفاع أسعار القطاع السكني متأثرًا بأسعار قطع الأراضي

وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2023).
كما ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.3% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.3%.

ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 0.1%

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.1% وأسعار الشقق بنسبة 0.1% في حين استقرت أسعار العمائر السكنية وأسعار البيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
كما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.2% وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2% وأسعار المعارض بنسبة 0.2%.

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