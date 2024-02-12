رابط وموعد التقديم في وظائف جامعة الملك خالد 1445

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أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، عن رغبتها في التوظيف على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات.

علمًا بأنه سيتم فتح بوابة التقديم في موقع جامعة الملك خالد (من هنا) بمشيئة الله يوم الخميس 5 / 8 / 1445هـ، ولمدة ستة أيام.





الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات :

الوظيفة:



المؤهلات:



الوظيفة

اختصاصي ضبط جودة في الصيانة.ـ بكالوريوس في الهندسة أو إدارة الجودة أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة الجودة والصيانة.ـ أو دبلوم في الهندسة أو إدارة جودة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال إدارة الجودة والصيانة.ـ الحصول على دورات احترافية في مجال إدارة الجودة.ـ يفضل أن يكون حاصلاً على شهادة الأيزو 9001: لنظام إدارة الجودة.مخطط صيانةـ بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط والصيانة.ـ أو شهادة دبلوم تقني أو ما يعادلها مع خبرة 7 سنوات في تخطيط الصيانة.ـ معرفة جيدة في استخدام نظام إدارة صيانة ERP، مثل Maximo، SAP، أو أي نظام آخر مشابهـ خبرة جيدة في إدارة قطع الغيار، ونظام المخزون ومستويات المخزون.ـ مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.ـ معرفة جيدة في برامج Microsoft Office، بما في ذلك(Word, Excel,PowerPoint.).مهندس صحة وسلامة مهنية- بكالوريوس هندسة صناعية.- خبرة 4 سنوات فأكثر.- شهادات احترافية في OSHA وNEBOH.مشرف أمن وسلامةـ دبلوم سلامة أو ما يعادلها في مجال الأمن مع خبرة 5 سنوات فأكثر في مجال الأمن أو ثانوية عامة مع خبرة 8 سنوات فأكثر في مجال الأمن والسلامة.- شهادة OSHA.طبيب استشاري علاج الأورام بالإشعاعـ زمالة في التخصص تعادل شهادة الاختصاص السعودية أو الكندية/الأمريكية أو دكتوراة إكلينيكية + شهادة تسجيل وتصنيف كاستشاري علاج الأورام بالأشعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.أخصائي أول في فيزياء العلاج الإشعاعي- دكتوراة/ زمالة في الفيزياء الطبية أو ماجستير في التخصص مع خبرة 7 سنوات في فيزياء العلاج الإشعاعي الإكلينيكي.معالج إشعاعي أخصائي غير طبيب- ماجستير أو بكالوريوس + خبرة سنتين في تنفيذ خطة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان ومعايرة الأجهزة + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.مهندس أجهزة طبية- بكالوريوس هندسة طبية +خبرة خمس سنوات + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.أخصائي مسؤول حماية من الإشعاع- بكالوريوس فيزياء طبية + شهادة مسؤول حماية من الإشعاع من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية + خبرة إكلينيكية لمدة سنتين في وحدة علاج إشعاعي.أخصائي/ فني مساعد طبيب أسنان- بكالوريوس أو دبلوم في التخصص مع خبرة سنتين + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أخصائي/فني إنتاج معمل أسنان





المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات

الوظيفة





المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة





المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



الوظيفة



المؤهلات



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