رابط وموعد التقديم في وظائف جامعة الملك خالد 1445

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، عن رغبتها في التوظيف على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات.

علمًا بأنه سيتم فتح بوابة التقديم في موقع جامعة الملك خالد (من هنا) بمشيئة الله يوم الخميس 5 / 8 / 1445هـ، ولمدة ستة أيام.





اختصاصي ضبط جودة في الصيانة.ـ بكالوريوس في الهندسة أو إدارة الجودة أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة الجودة والصيانة.ـ أو دبلوم في الهندسة أو إدارة جودة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال إدارة الجودة والصيانة.ـ الحصول على دورات احترافية في مجال إدارة الجودة.ـ يفضل أن يكون حاصلاً على شهادة الأيزو 9001: لنظام إدارة الجودة.مخطط صيانةـ بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط والصيانة.ـ أو شهادة دبلوم تقني أو ما يعادلها مع خبرة 7 سنوات في تخطيط الصيانة.ـ معرفة جيدة في استخدام نظام إدارة صيانة ERP، مثل Maximo، SAP، أو أي نظام آخر مشابهـ خبرة جيدة في إدارة قطع الغيار، ونظام المخزون ومستويات المخزون.ـ مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.ـ معرفة جيدة في برامج Microsoft Office، بما في ذلك(Word, Excel,PowerPoint.).مهندس صحة وسلامة مهنية- بكالوريوس هندسة صناعية.- خبرة 4 سنوات فأكثر.- شهادات احترافية في OSHA وNEBOH.مشرف أمن وسلامةـ دبلوم سلامة أو ما يعادلها في مجال الأمن مع خبرة 5 سنوات فأكثر في مجال الأمن أو ثانوية عامة مع خبرة 8 سنوات فأكثر في مجال الأمن والسلامة.- شهادة OSHA.طبيب استشاري علاج الأورام بالإشعاعـ زمالة في التخصص تعادل شهادة الاختصاص السعودية أو الكندية/الأمريكية أو دكتوراة إكلينيكية + شهادة تسجيل وتصنيف كاستشاري علاج الأورام بالأشعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.أخصائي أول في فيزياء العلاج الإشعاعي- دكتوراة/ زمالة في الفيزياء الطبية أو ماجستير في التخصص مع خبرة 7 سنوات في فيزياء العلاج الإشعاعي الإكلينيكي.معالج إشعاعي أخصائي غير طبيب- ماجستير أو بكالوريوس + خبرة سنتين في تنفيذ خطة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان ومعايرة الأجهزة + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.مهندس أجهزة طبية- بكالوريوس هندسة طبية +خبرة خمس سنوات + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.أخصائي مسؤول حماية من الإشعاع- بكالوريوس فيزياء طبية + شهادة مسؤول حماية من الإشعاع من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية + خبرة إكلينيكية لمدة سنتين في وحدة علاج إشعاعي.أخصائي/ فني مساعد طبيب أسنان- بكالوريوس أو دبلوم في التخصص مع خبرة سنتين + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

- بكالوريوس أو دبلوم تركيبات أسنان مع خبرة ثلاث سنوات + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةفني تعقيم- دبلوم في التخصص مع خبرة سنتين + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.فني أجهزة طبية- دبلوم صيانة + خبرة ثلاث سنوات في صيانة أجهزة عيادة أسنان.دكتور صيدلي/ صيدلي إكلينيكي- زمالة/ ماجستير أو بكالوريوس في التخصص مع خبرة سنتين في وحدة العلاج الكيماوي للسرطان لمدة سنتين + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةممرضة / ممرض- بكالوريوس في التخصص مع خبرة سنة في وحدة العلاج الكيماوي+ شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةأخصائية تمريض- بكالوريوس في التخصص مع خبرة سنة في وحدة عقم والمساعدة على الإنجاب + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.طبيب استشاري نساء وولادة في تخصص العقم وأطفال أنابيب- زمالة الاختصاص السعودية أو الكندية/الأمريكية أو ما يعادلها في تخصص النساء والولادة والمساعدة على الإنجاب + شهادة تسجيل وتصنيف كاستشاري في الغدد الصماء الإنجابية والعقم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.أخصائي مختبر أجنة وأطفال أنابيب- دكتوراة / زمالة، أو ماجستير، أو بكالوريوس في تخصص مناسب مثل التشريح والأنسجة وعلم الأجنة مع خبرة سنتين في مختبر أجنة + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.طبيبة نساء وولادة- دبلوم عالي أو ماجستير في تخصص نساء وولادة + خبرة سنتين + شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.أخصائي تقنية علوم الأعصاب- بكالوريوس في التخصص تقنية علم الأعصاب مع خبرة سنة في التخصص+ شهادة تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.مشرف حركة وخدمات عامة- شهادة المرحلة الثانوية + خبرة خمس سنوات فأكثر في مواقع إشرافية.أخصائي جودة في المجال الطبي- شهادة بكالوريوس في تخصص صحي + شهادة معتمدة في جودة الرعاية الصحية مثل: CPHQ + شهادة التصنيف والتسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول + خبرة أخصائي جودة في مستشفى لمدة سنة.أخصائي متقدم مركز بياناتأن يكون حاصلاً درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات، خبرة 3 سنوات أو أكثر.مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.تطوير وصيانة البنية التحتية (virtual server infrastructure, including VMware ESXi/vSphere/vCenter and Hyper-V Server, Citrix, and Oracle) ويفضل من لديه شهادة احترافية في برنامج VMwareإمكانية تثبيت VMware vSphere: وإدارة VMware vSAN.إعدادا وتكوين ومراقبة وصيانة الخوادم الافتراضية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية في (application stacks in a VMware environment.)تقديم الدعم الفني للمستخدمين في (a virtualized environment).إنشاء وصيانة (virtualization documentation) ضمن أفضل الممارسات والإجراءات.مراقبة وإدارة أداء الخادم الافتراضي و (resource utilization.).معرفة متعمقة بتقنيات التخزين والشبكات مثل شبكات SANs and LANs وNASs .المعرفة الأساسية بـ Fiber Channel-SAN وISCSI و NFS وNAS.معرفة عملية أساسية بمنصات وتقنيات ميكروسوفت بما في ذلك VMWare وIIS وSQL Server.المعرفة الأساسية بأنظمة التشغيل (ويندوز ولينكس).معرفة جيدة بتقنيات النسخ الاحتياطي والاسترداد والتعافي من الكوارث.1. أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2. أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.3. وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية).4. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.5. أن يكون التقديم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.6. لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.7. اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.8. في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.فعلى الراغبين التقدم لإحدى الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم (من هنا ).