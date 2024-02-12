الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. المرور يوضح هل تجديد رخصة القيادة يشترط تسديد القسائم؟

المرور السعودي 4
المرور السعودي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اشترطت الإدارة العامة للمرور، سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، لتجديد رخصة القيادة.

سداد الرسوم والمخالفات شرط تجديد رخصة القيادةاضافة اعلان

وقالت إنه يمكنك تجديد رخصة القيادة عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.
جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل تجديد رخصة القيادة يحتاج لتسديد القسايم؟

كيفية تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر

ـ قم بالتسجيل على منصة أبشر السعودية باستخدام الحساب الشخصي وإدخال الرقم السري والاسم.
ـ بعد التسجيل اضغط على بوابة الخدمات واختر خدمة تجديد رخصة القيادة.
ـ قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة لتجديد الرخصة.
ـ بعد ذلك ستتلقى معلومات حول المدة التي ستستغرقها عملية استلام الرخصة الجديدة.
ـ انتظر حتى ينتهي تحميل الصفحة وستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحدد فترة استلام الرخصة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها.
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445:
1ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.
2ـ اختيار خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.
3ـ اختيار خدمات المرور.
4ـ اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
5ـ إدخال رقم اللوحة المرورية.
6ـ الضغط على زر “عرض”.

اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا

عاجل.. أرملة لها أبناء وتزوجت من رجل آخر كيف تحصل على دعم حساب المواطن؟

عاجل.. متقاعد وابنه خارج المملكة.. كيف يتم احتساب دخله الشهري في حساب المواطن؟

لحملة الثانوية.. معهد الرياض للتقنية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن توقف منتجات الرهن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ابشر - رخصة القيادة 12:02 م الخميس، 08 فبراير 2024

عاجل.. جددتُ رخصة القيادة قبل 10 أيام وحتى الآن لم تصدر.. "المرور" يوضح