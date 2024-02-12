عاجل.. المرور يوضح هل تجديد رخصة القيادة يشترط تسديد القسائم؟

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اشترطت الإدارة العامة للمرور، سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، لتجديد رخصة القيادة.





سداد الرسوم والمخالفات شرط تجديد رخصة القيادة



كيفية تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر



خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية



وقالت إنه يمكنك تجديد رخصة القيادة عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل تجديد رخصة القيادة يحتاج لتسديد القسايم؟ـ قم بالتسجيل على منصة أبشر السعودية باستخدام الحساب الشخصي وإدخال الرقم السري والاسم.ـ بعد التسجيل اضغط على بوابة الخدمات واختر خدمة تجديد رخصة القيادة.ـ قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة لتجديد الرخصة.ـ بعد ذلك ستتلقى معلومات حول المدة التي ستستغرقها عملية استلام الرخصة الجديدة.ـ انتظر حتى ينتهي تحميل الصفحة وستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحدد فترة استلام الرخصة الجديدة.يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها.وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445:1ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.2ـ اختيار خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.3ـ اختيار خدمات المرور.4ـ اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.5ـ إدخال رقم اللوحة المرورية.6ـ الضغط على زر “عرض”.