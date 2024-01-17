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أخبار السعودية.. أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة وآخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الفالح: دول الخليج نجحت في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية (فيديو)
قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح: إن المملكة ودول الخليج نجحوا في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية.

"أرامكو" تضخ 4 مليارات دولار لتوسيع رأس المال العالمي الجريء
أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي لذراعها العالمي لرأس المال الجريء، "شركة أرامكو فينتشرز".

تحذير من "الأرصاد": أمطار ورياح وأتربة على الرياض و7 مناطق لـ9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة خلال السنوات الأخيرة (فيديو)
حدد خبير التطوير العقاري، خالد المبيض، أسباب ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة. 

بشرى من حساب المواطن للحاصلين على قروض بخصوص الدعم

قال حساب المواطن، إن القروض والالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

تعرف على آخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

ساعات قليلة وتنتهى الفترة المحددة للتقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، حسب ما أعلنته وزارة التعليم.

أهداف وخطوات وتخصصات برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا لطلاب الجامعات
بدأ عدد من جامعات المملكة، بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات، إطلاق وتنفيذ مبادرة "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا"، وهي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات.

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"الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على هذه المناطق تستمر لعدة أيام

عاجل.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على الرياض ومعظم المناطق

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمقيمين.. حالة ممطرة ورياح سطحية

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