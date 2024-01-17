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عاجل.. أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة خلال السنوات الأخيرة (فيديو)

عقارات
عقارات بالمملكة
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حدد خبير التطوير العقاري، خالد المبيض، أسباب ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة. 

أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكةاضافة اعلان

وأبرز المبيض في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، مجموعة من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، وأدت إلى ارتفاع أسعار العقارات، وتتمثل في الآتي: 
-ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة.
-الإقبال الكبير على المدن الرئيسة المتقدمة. 
-الطفرة العقارية التي شهدتها دول المنطقة، مما أدى إلى سحب العديد من الأيدي الماهرة، مما انعكس على أجور الأيدي العاملة. 
-التغير الذي شهدته المنازل السعودية، بعد أن أصبحت الأشياء التي كانت من الكماليات في السابق أساسية في الوقت الحالي، مثل "البيسمت" و"القبو" و"المصاعد". 
- فضلاً عن التغييرات التي طرأت على عملية تشطيب المنازل بالمملكة. 
وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم تقنية البناء الحديث، من خلال استقطاب وزارة الإسكان نماذج البناء من كل دول العالم ذي الجودة العالية والمنخفض والسريع. 


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