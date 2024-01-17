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"أرامكو" تضخ 4 مليارات دولار لتوسيع رأس المال العالمي الجريء

أرامكو
شركة آرامكو السعودية
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أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي لذراعها العالمي لرأس المال الجريء، "شركة أرامكو فينتشرز".اضافة اعلان

أرامكو تضخ 4 مليارات دولار في الاستثمار العالمي الجريء

ويؤدي التمويل الجديد إلى مضاعفة رأس المال المخصص لشركة أرامكو فينتشرز، مما يرفع إجمالي مخصصات استثماراتها من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 7 مليارات دولار أمريكي.
ويعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة، وخلق فرص تنويع للشركة.

أرامكو والتركيز على مصادر الطاقة الجديدة

ويهدف البرنامج إلى المساعدة في تعزيز إستراتيجية الشركة على المدى البعيد، والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة، والمواد الكيميائية وتحوّل المواد، والأعمال الصناعية المتنوعة.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر إن الابتكار يمثّل عنصرًا أساسًا في معالجة بعض التحديات الرئيسة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك تحوّل الطاقة.

دعم الرياديين وتحقيق الأفكار على أرض الواقع

ونهدف من أرامكو فينتشرز إلى دعم الرياديين ذوي الطموحات الكبيرة، والمساعدة في تحقيق أفكارهم على أرض الواقع.
 وأفاد أنه من خلال ضخ مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي من التمويل على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مؤكداً العزم بتوفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بالحلول التي تُحدث الفارق.

3 صناديق تحت إدارة أرامكو فينتشرز

وأبان الخويطر أن قبل التوسعة، أدارت أرامكو فينتشرز ثلاثة صناديق، هي: صندوق رقمي/صناعي تبلغ قيمته حاليًا 500 مليون دولار أمريكي، ويستثمر في تقنيات ذات أهمية إستراتيجية لأرامكو السعودية.
وتدير أرامكو صندوق (Prosperity7)، الذي بلغ رأسماله مليار دولار أمريكي، ويستثمر في مشاريع التقنية المتقدمة خارج قطاع الطاقة.

1.5 مليار دولار قيمة صندوق الاستدامة

وتبلغ قيمة صندوق الاستدامة 1.5 مليار دولار أمريكي، ويستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على دعم طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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