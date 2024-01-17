أهداف وخطوات وتخصصات برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا لطلاب الجامعات

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بدأ عدد من جامعات المملكة، بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات، إطلاق وتنفيذ مبادرة "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا"، وهي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات. اضافة اعلان

وتتيح المبادرة للطلاب اختيار الدراسة في أكثر من تخصص، حسب رغباتهم الدراسية.





ماذا تعرف عن برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا؟



جامعات أعلنت تطبيق المبادرة



تعريف الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا



أهداف الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا



قال الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، الدكتور بسام البسام، إن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.كما تتيح المبادرة المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.وتشتمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل: التخصص الفرعي (minor)، والتخصص المزدوج (Double major)، إضافة إلى أنماط أخرى سيتم تطبيقها بشكل مرحلي بما يضمن المراجعة والتقييم وضبط الجودة والمواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.من بين الجامعات التي أعلنت تطبيق المبادرة، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، والجامعة السعودية الإلكترونية،وفقًا للجامعة السعودية الإلكترونية، فإن الدرجة العلمية المخصصة ذاتيًا هي درجة أكاديمية إضافية يستطيع الطالب (المقيد في برنامج أساسي في الجامعة) التسجيل فيه وبذلك يكون الطالب مقيد في التخصص الأساسي ومقيد في البرنامج الأخر، ويكون ذلك وفق شروط وأحكام محدده.تطوير مهارات ومعارف الطالب في عدة مجالات في آن واحد لتلبية شغفه واهتماماته.توفير فرص الدراسة في التخصصات التي تتوافق مع ميول ورغبات وحاجات المتقدمين.تقديم برامج تدعم تعددية التخصصات وتتسم بالابتكار والمرونة.زيادة المهارات والمعارف الاكاديمية والمهنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.توسيع المسارات الوظيفية المستقبلية للخريج.تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات والقدرات متعددة التخصصات.