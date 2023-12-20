أخبار السعودية.. خطوات نقل المديونية وإعادة جدولة الدعم السكني وأمطار ورياح على هذه المناطق

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022
أعلنت الهيئة العام للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ركاب النقل العام في الحافلات بنسبة 234% لعام 2022م.
تنبيه لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة
أكد الحساب الرسمي لـ المديرية العامة للجوازات في المملكة، بأنه لا يُسمح للمقيم بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.
منها مكة.. تحذير من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
خطوات ومستندات إلغاء تغيّب وافد عن العمل بعد 20 يومًا
تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، خدمة إلغاء التغيب عن العمل بعد مرور 20 يومًا.
خطوات نقل المديونية وإعادة جدولة الدعم السكني (تفاصيل)
يتيح برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية، وفق شروط محددة.
إنشاء 12 برجًا لإسكان الحجاج في منى لزيادة الطاقة الاستيعابية
يشهد مشعر منى حاليًا إنشاء نحو 12 برجًا سكنيًا جديدًا لإسكان الحجاج خلال موسم حج العام الحالي.
حكمة ربانية.. "المسند" يكشف كيفية حدوث الانقلاب الشتوي هذا العام
كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، أن الانقلاب الشتوي هذا العام في يكون يوم 22 ديسمبر، يحدث عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي "دائرة عرض 23.5 جنوب خط الاستواء".