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الفالح: دول الخليج نجحت في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية (فيديو)

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وزير الاستثمار م. خالد الفالح
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قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح: إن المملكة ودول الخليج نجحوا في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية.

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اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية

وأضاف خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أنه عند مقارنة ذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فسنكون عند نقطة انعطاف، حيث ستزداد الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما نراه بالمملكة.

الفالح: الاستثمار الأجنبي لا يتعلق برأس المال

وبين أن الاستثمار الأجنبي لا يتعلق برأس المال وحسب، فالرياض كعاصمة لرأس المال تجتذب اليوم المعرفة والوصول إلى السوق نحو التكامل العالمي.
وتشارك المملكة برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية حتى 19 يناير الجاري.
 وتحت شعار "تعزيز الثقة"، يناقش وفد المملكة خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، من خلال:
1 - استدامة الموارد.
2 - دعم التكامل الاقتصادي.
3 - الاستفادة من الابتكار والحلول التقنية.
4 - ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.



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