عاجل.. بشرى من حساب المواطن للحاصلين على قروض بخصوص الدعم

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قال حساب المواطن، إن القروض والالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.





القروض والالتزامات المالية في حساب المواطن اضافة اعلان



وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة ""إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".وتابع: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا )".

وعليكم السلام ،لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLNR7 ، نسعد بخدمتك. January 16, 2024

الحد الأعلى لدعم حساب المواطن



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