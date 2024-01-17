الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

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تعرف على آخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

وزارة التعليم1
النقل الخارجي للمعلمين
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ساعات قليلة وتنتهى الفترة المحددة للتقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، حسب ما أعلنته وزارة التعليم.اضافة اعلان

انتهاء فترة التقديم على النقل الخارجي

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن انتهاء فترة التقديم للنقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام نور الإلكتروني يوم الأربعاء 6 من رجب 1445، الموافق 18 من يناير الحالي.
ودعت وزارة التعليم، شاغلي الوظائف التعليمية للاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة على الرابط (من هنا).


إجراءات النقل الخارجي للمعلمين

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم:
1- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
2- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
3- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور

وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:
-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.
-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.


الاعتراض على نتائج الحركة

وأتاحت وزارة التعليم، الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية على عدم شمولهم بالنقل الخارجي لمدة خمسة أيام من إعلان نتائج الحركة رسميًا.
وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام، أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام "فارس" الإلكتروني.

تقديم الاعتراض خلال 5 أيام من إعلان النتيجة

ويتم التقديم خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشارت إلى أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب القادم.

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