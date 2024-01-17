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تحذير عاجل من "الأرصاد": أمطار ورياح وأتربة على الرياض و7 مناطق لـ9 مساءً

أمطار المملكة
أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل"البدع وحقل".
2 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع والعهد ووادي الفرع".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنيه الليث وبحرة وجدة ورابغ والشعيبة".
4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".
5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحةوأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد”.
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

رياح قوية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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