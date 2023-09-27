5 أسباب وراء انبعاث رائحة حريق من سيارتك

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يشم كثير من سائقي السيارات روائح غريبة تنبعث من سياراتهم، أقرب ما تكون إلى روائح الحريق، وهو ما يجعلك تبدأ رحلة البحث عن مصدر هذه الرائحة. اضافة اعلان

وتنتابك حينئذ العديد من الأسئلة، هل هناك صوت غريب؟ هل ترى دخانًا؟ هل السائقون الآخرون ينادونك أو يلوحون لك أو يحاولون جذب انتباهك بطريقة ما؟ هل يجب عليك السير ببطء الآن؟

وحتى لا تقلق، نقدم إليك بعض الأسباب المحتملة التي قد تدفعك إلى شم رائحة أشياء غريبة من سيارتك، وفقًا لموقع "الأمل سيارات".



1. قابض مكيف الهواء

رائحة وسائط الاحتكاك المحترقة هي من أكثر الروائح شيوعًا على الطرقات.

حيث إن أسطح تآكل الاحتكاك تعتبر ذات طبيعة مضحية ومصممة للتآكل مع مرور الوقت، وهذا يتطلب استبدالها في النهاية.

تعد وسادات الفرامل وأقراص القابض المستخدمة في ناقل الحركة اليدوي هي من مواد التآكل الرئيسة الموجودة في السيارات والشاحنات.

ولكن توجد مركبات الاحتكاك أيضًا في التجميعات التفاضلية وناقل الحركة الأوتوماتيكي وضواغط تكييف الهواء.

وهذا ما قد حدث مع السائق جوني هانكيز (Johnny Hunkins) عندما كان في سيارته فورد موستانج 5.0 وكانت أمامه زوجته عائدة من العمل في سيارتها السيدان موديل 1989، فقد لاحظ جوني وابلًا من الشرار الساخن يسقط من سيارتها ويرتد عن الرصيف.

فلوح لها من سيارته طالبًا منها التوقف، وعندما أوقفت سيارتها خلع غطاء المحرك واكتشف أن ضاغط مكيف الهواء كان مغلقًا وأن الحزام الأفعواني كان يحرق نفسه على البكرة المخالفة.

وقد استدعى وحدة مسطحة من Triple-A واستبدل الضاغط المخالف بوحدة جديدة.



2. حزام المروحة

غالبًا ما تكون أحزمة المروحة هي المسؤولة عن الروائح الغريبة، ويمكن أن تعزى رائحة المطاط المحترق في كثير من الأحيان إلى حزام أصبح فجأة غير قادر على قيادة بعض الملحقات.

إن المثال السابق لضاغط تكييف الهواء هو مثال رائع، وفي هذه الحالة كانت رائحة المطاط المحترق من حزام مروحة الذوبان مصحوبة برائحة مادة الاحتكاك المحترقة من ضاغط مكيف الهواء.

ونظرًا لكون المحرك هو أيضًا مصدر للطاقة الميكانيكية للملحقات وكذلك لمجموعة القيادة، فإن أحزمة المروحة تقود مجموعة متنوعة من أنظمة غطاء المحرك.

بما في ذلك مضخة المياه ومولد التيار المتردد ومضخة حقن الهواء (مضخة الضباب الدخاني) ومضخة التوجيه المعزز وما سبق ذكره.

إذا أصبحت البكرة الموجودة على أي من الوحدات المدفوعة غير القابلة للحركة، فسيتم إما طرد حزام المروحة من المحرك أو استهلاك كمضحٍ إلى أن يتلف.

ومن العلامات الأخرى للحزام المضغوط هي ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض جهد البطارية، ثم يليه إيقاف تشغيل المحرك.

فإذا شممت رائحة مطاط محترق وكانت تنبعث من أسفل غطاء محرك السيارة، فمن المحتمل أن ترى خيطًا من الدخان، هنا توقف وأوقف المحرك على الفور.

ومن المهم أن تعرف في هذه اللحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون حزام المروحة هو المشكلة، بل هو مجرد عرض لشيء أكبر.



3. بطانة القابض

ما لم نذكره سابقًا هو أن هناك خمس فئات أساسية للروائح الميكانيكية التي يمكن أن تنبعث من السيارة، وهي مواد الاحتكاك ومواد التشحيم والمطاط والوقود وسائل التبريد.

وجميعهم ما عدا الأخير “المبرد” يمكن أن يسببوا نوع من الحرائق، على الرغم من أن هذا نادرًا ما يحدث في الممارسة العملية.

والأهم من ذلك هو أن هناك أكثر من مصدر لمعرفة أين وكيف يمكن أن تسبب هذه المواد الروائح الكريهة، وتعد مواد الاحتكاك من بين أكثر المواد انتشارًا.

فتوجد مواد الاحتكاك المضحية في بطانات الفرامل وبطانات القابض وناقلات الحركة الأوتوماتيكية وناقلات الحركة اليدوية والتروس التفاضلية وضواغط تكييف الهواء، وجميعها لها رائحة متطابقة تقريبًا عند الاحتراق.

فإذا كانت سيارتك تحتوي على ناقل حركة يدوي وشممت رائحة شيء يحترق، اسأل نفسك: هل هذا مرتبط باستخدام القابض على منحدر حاد أو عندما تقف على الإشارة أو أثناء التسارع الشديد؟ إذا كان الأمر كذلك فيمكنك التأكد من أن المشكلة من القابض.

وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما يتم اكتشاف روائح القابض المحترقة قادمة من مركبة أخرى، لذا عليك ملاحظة ما إذا كانت هذه الرائحة تتكرر بانتظام أو مرة واحدة فقط.



4. دخان الزيت

واحدة من أكبر الشكاوي التي نسمعها هي دخان الزيت، يمكن أن يشير هذا في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة سيئة في المحرك كما قد يحدث مع ضعف الختم الحلقي أو تآكل دليل الصمام أو مقعده.

يشير هذا إلى أنه لن يمر الكثير من الوقت حتى تحتاج إلى إعادة بناء المحرك أو تبديله أو استبدال السيارة بأكملها.

كما قد تحترق مواد التشحيم الأخرى إلى جانب زيت المحرك مثل سائل ناقل الحركة أو سائل التوجيه المعزز.

للزيت المحترق رائحة مختلفة تمامًا بالنسبة لمادة الاحتكاك المحترقة والتي قد يكون من الصعب تمييزها بالنسبة لغير الميكانيكيين.

ولكن على عكس مادة الاحتكاك المحترقة، عادةً ما يكون الزيت المحترق مصحوبًا بخصلات من الدخان الأزرق الرمادي ويمكن أن يأتي من ماسورة العادم (مشكلة داخلية في المحرك) أو من أسفل الغطاء مباشرة.

أحد أكبر أسباب ظهور دخان الزيت هو إهمال تغيير الزيت كل حين وآخر أو إضافة السوائل الأخرى مثل نظام التوجيه المعزز أو سائل الفرامل.

تذكر أنه يمكن لأصغر قطرة زيت تصل إلى العادم أو جزء من المحرك الساخن، أن تسبب رائحة كبيرة.



5. بطانة الفرامل

لا ينسى سائقو السيارات الساخنة أبدًا المرة الأولى التي يشمون فيها بطانات الفرامل مشتعلة أبدًا.

وبالنسبة للسائق جوني كان ذلك في عام 1979 عندما كان يحاول الحصول على عربة ستيشن واغن العائلية (سيارة Ford Galaxie 500 Country Squire موديل 1969) لتثبيت السرعة بـ 120 ميلاً في الساعة.

وهو إنجاز تمكن من تحقيقه من خلال التخطيط المثالي لتسارع انحداري أثناء توجهه جنوبًا على ليبرتي في مقاطعة جيلفورد.

وعلى الرغم من أنه خطط للجانب الصاعد لمساعدته على إبطاء السرعة، إلا أن بطانات الفرامل الأمامية لم تفهم الرسالة.

قال بأن الأمر كان مرعبًا والنتيجة هي أنه أصبح بإمكانه بكل سهولة التعرف على بطانات الفرامل المحترقة في أي وقت وفي أي مكان.

رائحة احتراق وسادات الفرامل تشبه رائحة أقراص القابض المحترقة، وبالمثل تأتي الرائحة غالبًا من السيارات أو الشاحنات الأخرى.

اسأل نفسك، هل قمت بالضغط على الفرامل بقوة قبل أن تشم رائحة الحريق، متلك العديد من سائقي الشاحنات الصغيرة جراراتهم الخاصة ولكن ليس المقطورة التي يركبونها.

وعند تباطؤ حركة المرور أو السير لمسافات طويلة على المنحدرات، غالبًا ما يستخدم سائقو الشاحنات مكابح المقطورة فقط لإبطاء السرعة، وبالتالي توفير التآكل على منصاتهم.