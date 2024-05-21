أمانة جازان تعلن عن تُوفر وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام " بنظام التعاقد"

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أعلنت أمانة منطقة جازان اليوم ، عن توفر عدد من الوظائف والمشمولة بسلم الموظفين العام " بنظام التعاقد" ، لأصحاب الخبرات المتميزة .
المسميات الوظيفية: وأوضحت الأمانة أن المسميات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها تضمنت:
المشرف العام على إدارة تطوير قدرات الموارد البشرية
المشرف العام على مركز متابعة الأداء وتحقيق الرؤية
المشرف على أعمال وكالة المالية والميزانية
المشرف على أعمال وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية
المشرف العام على الإدارة العامة لتخطيط المدن
المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات
المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والأزمات
المشرف العام على الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام
المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع
المشرف على أعمال تطوير بلدية محافظة صبيا
المشرف على أعمال وكالة المشاريع والصحة العامة ".
ودعت أمانة منطقة جازان الراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف الشاغرة للدخول عبر الرابط التالي اضغط هنا.