أمانة جازان تعلن عن تُوفر وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام " بنظام التعاقد"

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أعلنت أمانة منطقة جازان اليوم ، عن توفر عدد من الوظائف والمشمولة بسلم الموظفين العام " بنظام التعاقد" ، لأصحاب الخبرات المتميزة .



المسميات الوظيفية:

