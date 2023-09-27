هل تؤثر على الدعم؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

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دعا حساب المواطن إلى الإفصاح عن مكافأة الطلاب، ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين، باعتبارها من مصادر الدخل التي يتعين الكشف عنها. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "تُعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها".

وحدد الخطوات على النحو التالي:

-اختيار الحالة الوظيفية "طالب".

-نوع الدخل "غير ذلك".

-مصدر الدخل "برنامج دعم حكومي".

وأوضح البرنامج أنه سيتم احتساب مكافأة الطلاب من ضمن الدخل.



تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الافصاح عنها ، بإختيار الحالة الوظيفية " طالب " نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي " ، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW September 26, 2023

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