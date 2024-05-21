بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" عن فتح باب القبول في "برنامج
صناع المستقبل"، وهو برنامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في مجال تخصصاتهم
وتأهيلهم وتمكينهم من مهارات تقنية كافية ومواكبة للتطورات المهنية التي تسهم في
تحقيق رؤية وطننا الطموح 2030م.
برنامج
التدريب التعاوني بمختلف التخصصات1 -
الإدارة العامة.
2 - الهندسة بأنواعها.
3 - المحاسبة والمالية.
4 - الأمن السيبراني.
5 - التسويق المؤسسي.
6 - التصميم الجرافيكي.
7 - إدارة سلسلة الإمداد.
8 - القانون والترجمة.
9 - إدارة الأمن والسلامة.
10 - إدارة الموارد البشرية.
11 - نظم المعلومات الإدارية.
12 - تخصصات الحاسب والتقنية بأنواعها.
الشروط-
جميع الفرص في مدينة الرياض.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إرفاق خطاب الجامعة والسيرة الذاتية.