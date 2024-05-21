بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" عن فتح باب القبول في "برنامج صناع المستقبل"، وهو برنامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في مجال تخصصاتهم وتأهيلهم وتمكينهم من مهارات تقنية كافية ومواكبة للتطورات المهنية التي تسهم في تحقيق رؤية وطننا الطموح 2030م.





برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات



الشروط



الهدف من البرنامج



طريقة التقديم

