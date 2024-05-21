الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

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هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" عن فتح باب القبول في "برنامج صناع المستقبل"، وهو برنامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في مجال تخصصاتهم وتأهيلهم وتمكينهم من مهارات تقنية كافية ومواكبة للتطورات المهنية التي تسهم في تحقيق رؤية وطننا الطموح 2030م.اضافة اعلان
 

برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

1 - الإدارة العامة.
2 - الهندسة بأنواعها.
3 - المحاسبة والمالية.
4 - الأمن السيبراني.
5 - التسويق المؤسسي.
6 - التصميم الجرافيكي.
7 - إدارة سلسلة الإمداد.
8 - القانون والترجمة.
9 - إدارة الأمن والسلامة.
10 - إدارة الموارد البشرية.
11 - نظم المعلومات الإدارية.
12 - تخصصات الحاسب والتقنية بأنواعها.

الشروط

- جميع الفرص في مدينة الرياض.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إرفاق خطاب الجامعة والسيرة الذاتية.

الهدف من البرنامج

امتدادًا من حرص وحدة عمل رأس المال الإنساني والأكاديمية في هيئة التوسع المستمر والمشروع الحكومي العام وعكس صورة تعبيرية عن متفوق محترف ومسؤول مجتمعي لتدريب طلاب معتمدات من جامعات المملكة في برنامج صناعات العمومية والذي يهدف إلى تحقيق المستقبل المستمر بين ما يدرسه طلاب اكتشافات التكنولوجيا الحديثة في مجال تخصصاتهم وبين ما هو مطلوب في سوق العمل.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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