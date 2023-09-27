الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تمنح الطلاب 8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حددت وزارة التعليم فرص التعويض التي تُمكّن الطلاب والطالبات من الحصول على درجات في السلوك، والتي يتم حسمها بسبب المشكلات السلوكية خلال العام الدراسي الحالي.اضافة اعلان
وأشارت الوزارة، في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، إلى اكتساب درجات تعويض الدرجات المحسومة.
وذلك وفق مؤشرات التقييم المتوافقة مع استمارة مؤشرات السلوك ببرنامج تعزيز السلوك الإيجابي، لافتة إلى أن هذه الفرص تتمثل في:


8 فرص من المشاركة والانضباط

1ـ انضباط الطالب وعدم غيابه دون عذر خلال الفصل الدراسي (3 درجات مكتسبة)،
2ـ المحافظة على الهوية الوطنية «اللباس والمظهر العام، الالتزام بقيم الولاء والانتماء» (3 درجات مكتسبة)،
3ـ المشاركة في المبادرات والأعمال التطوعية داخل المدرسة «ثلاث مشاركات لكل مشاركة درجة» (3 درجات مكتسبة)،


المشاركة في الأنشطة المدرسية،

4ـ والمشاركة في الإذاعة والأنشطة المدرسية «ثلاث مشاركات» (3 درجات)،
5ـ المحافظة على ممتلكات المدرسة (درجتان)،
6ـ التعاون مع الزملاء والمعلمين وإدارة المدرسة (درجتان)،
7ـ الالتحاق ببرامج ودورات في مجال التطوير الشخصي «برنامجين أو دورتين» (درجتان)،
8ـ تقديم المقترحات التطويرية لصالح المجتمع المدرسي «لكل مقترح درجة» (درجتان).
مع إحضار الشواهد التي تثبت مشاركة الطالب من الجهات ذات العلاقة سواء داخل المدرسة أو خارجها.


5 قواعد للمشكلات السلوكية

وصنفت القواعد المشكلات السلوكية إلى خمس درجات، بحيث يتم حسم درجة في مشكلات الدرجة الأولى، وحسم درجتين في مشكلات الدرجة الثانية.
ويتم حسم 3 درجات في مشكلات الدرجة الثالثة، وحسم 10 درجات في مشكلات الدرجة الرابعة، وحسم 15 درجة في مشكلات الدرجة الخامسة.

اقرأ أيضا

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
8:35 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

إعفاء الأجور والمكافآت.. فرض ضريبة 5% على عوائد القروض بين الشركات

بتخفيض مؤشر المكيف
7:50 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"الحصيني": يبشر بتحسن درجات الحرارة ويطالب بتخفيض مؤشر المكيف

أمطار المملكة 2
7:16 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

مع تكوّن الضباب.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة و3 مناطق

خادم الحرمين وولي العهد
6:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك مملكة البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين

اقرأ أيضا

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية .. المسميات ورابط التقديم

بعد حمى الضنك.. وفاة 19 حالة وفاة نتيجة الكوليرا بالسودان

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك البحرين

وفاة 4 شبان في حادث سقوط مركبة بجازان

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الغادر على منسوبي قوة الواجب البحرينية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم السعودية 6:58 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

حسم 10 درجات من الطلاب حال قيامهم بهذه المشكلات السلوكية

منصة مدرستي 9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

وزارة التعليم السعودية 5:54 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

محاميان: لا صحة لسجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة

قنوات عين قناة عين 6:14 م السبت، 09 سبتمبر 2023

التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول

اقرأ أيضا

أبشر
11:28 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

8 خدمات مهمة تقدمها الداخلية عبر "أبشر"

وزارة الحج
11:27 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشروط ميسرة.. إصدار تراخيص جديدة لشركات حجاج الخارج

مواقيت الصلاة
11:16 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

11 ربيع الأول .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

الحريق
10:05 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

"مدني جدة" يخمد حريقًا هائلًا في محال تجارية بحي السليمانية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

واتساب
8:51 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

احذر.. "واتساب" لن يعمل على هذه الأجهزة بداية من الشهر القادم

وزارة التعليم
7:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

التعليم تمنح الطلاب 8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة

أمطار المملكة 2
7:16 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

مع تكوّن الضباب.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة و3 مناطق

خادم الحرمين وولي العهد
6:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك مملكة البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين

image
5:10 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

مصرع 120 وإصابة 330.. ارتفاع عدد ضحايا حريق قاعة المناسبات بالعراق

حريق قاعة الأفراح بالعراق
4:30 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

وزير الداخلية العراقي: إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية