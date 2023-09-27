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صحيفة تواصل الالكترونية

موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي).
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "ستُعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي) يوم الخميس 28 من سبتمبر 2023م".اضافة اعلان
وأُجري اختبار القدرة المعرفية الرقمية خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر الجاري. 


اختبار القدرة المعرفية

ويُجرى الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية في المملكة سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية -عدا الوظائف الصحية والتعليمية- حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيره.
يقيس الاختبار جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.

الأهداف

-إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.
-إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.
-التعرف –من خلال القدرات المستهدفة- على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.
-التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.
-تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.

الفئات المستهدفة

المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.
الجهات المستهدفة
-الوزارات والهيئات، والجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار

معلومات عن اختبار ‫القدرة المعرفية

يقيس الاختبار أربع قدرات رئيسة.
-القدرة اللفظية.
-القدرة الكمية.
-القدرة الاستدلالية.
-القدرة المكانية.

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