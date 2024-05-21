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تنبيه مهم من تعليم الطائف لمعلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد

تعليم الطائف
تعليم الطائف
أ أ
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دعت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، معلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد إلى ترتيب شرائح النقل عبر نظام نور.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إن ترتيب شرائح النقل سيبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 13-11-1445هـ الساعة 2:30م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 15-11-1445هـ الساعة الثانية والنصف ظهرًا.اضافة اعلان


حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اعتمد مؤخرًا حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة، والتشكيلات المدرسية للعام 1445 هـ .
وأوضح أن العدد الإجمالي للمنقولين في الحركة هذا العام بلغ 2961 معلماً وبلغت نسبة من شملتهم الحركة 49.46℅ وتحققت الرغبة الاولى لـ 36.28 ℅ من المنقولين بينما بلغ عدد المتقدمات 2960 معلمة وشملت الحركة 39.52℅ معلمة من المتقدمات وتحققت الرغبة الأولى لـ 28.48 ℅ من المنقولات.

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