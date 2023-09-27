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صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس أم الأحد؟.. التأمينات تحدد موعد صرف الرواتب

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
أ أ
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف الرواتب للمستفيدين في نظام التأمينات.
وردًا على استفسار حول موعد صرف الرواتب: الخميس أم  الأحد؟، قالت عبر حساب خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس"، إنه "يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات".  اضافة اعلان
ويعني هذا أن الصرف سيتم يوم الأحد المقبل، الذي يوافق الأول من شهر أكتوبر 2023.

تبكير صرف راتب يوليو 

وبكّرت التأمينات صرف راتب يوليو الماضي لعملاء التأمينات.
إذ تم الصرف في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م، الموافق ٠٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ، بدلاً من الموعد المحدد في بداية كل شهر ميلادي، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

صرف رواتب أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 

غير أنها عادت لتصرف الراتب في المواعيد المحددة سلفًا لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
ونشرت مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث على النحو التالي: 
شهر أغسطس – الثلاثاء 1-8-2023م
شهر سبتمبر – الخميس 31-8-2023م
شهر أكتوبر – الأحد 1-10-2023م
وأوضحت التأمينات أن صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المحدد مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.

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