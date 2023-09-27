الخميس أم الأحد؟.. التأمينات تحدد موعد صرف الرواتب

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف الرواتب للمستفيدين في نظام التأمينات.

وردًا على استفسار حول موعد صرف الرواتب: الخميس أم الأحد؟، قالت عبر حساب خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس"، إنه "يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات". اضافة اعلان

ويعني هذا أن الصرف سيتم يوم الأحد المقبل، الذي يوافق الأول من شهر أكتوبر 2023.





تبكير صرف راتب يوليو



حياك الله

يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) September 26, 2023

صرف رواتب أغسطس وسبتمبر وأكتوبر



وبكّرت التأمينات صرف راتب يوليو الماضي لعملاء التأمينات.إذ تم الصرف في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م، الموافق ٠٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ، بدلاً من الموعد المحدد في بداية كل شهر ميلادي، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك.غير أنها عادت لتصرف الراتب في المواعيد المحددة سلفًا لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.ونشرت مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث على النحو التالي:شهر أغسطس – الثلاثاء 1-8-2023مشهر سبتمبر – الخميس 31-8-2023مشهر أكتوبر – الأحد 1-10-2023موأوضحت التأمينات أن صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المحدد مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.