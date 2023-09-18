بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

تتعامل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الأمور التنظيمية بالتاريخ الميلادي كباقي القطاعات، فيما عدا حساب عمر العميل أو المشترك، حيث يتم احتسابه بالتاريخ الهجري.
وأضافت خدمة العناية بالعملاء" عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على سؤال بهذا الصدد: "يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري".
والقاعدة المعمول بها في الإحالة إلى سن التقاعد بالمملكة، هي 60عامًا استنادًا إلى التقويم الهجري (58 عامًا وفقًا للتقويم الميلادي).حياك الله،— العناية بالعملاء (@GosiCare) September 17, 2023
يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري
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صرف معاش التقاعد لبلوغ سن الستين
وأتاحت التأمينات، خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتيح للمشترك تقديم طلب التقاعد وصرف معاشه التقاعدي بسبب بلوغه سن الستين عامًا.
وبعد استكمال المشترك لطلب التقاعد بنجاح؛ سيتم إيداع معاشه التقاعدي في الحساب البنكي الذي حدده في طلبه، بداية كل شهر ميلادي.
الخطوات وفيما يلي الخطوات :
-الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.
-اختيار قائمة (المعاشات).
-في حال كنت مؤهل للتقاعد، ستظهر أيقونة طلب التقاعد.
-إدخال رقم الحساب البنكي والتأكيد عليه.
-التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
-ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب.