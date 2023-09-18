الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تتعامل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الأمور التنظيمية بالتاريخ الميلادي كباقي القطاعات، فيما عدا حساب عمر العميل أو المشترك، حيث يتم احتسابه بالتاريخ الهجري. اضافة اعلان
وأضافت خدمة العناية بالعملاء" عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على سؤال بهذا الصدد: "يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري".

والقاعدة المعمول بها في الإحالة إلى سن التقاعد بالمملكة، هي 60عامًا استنادًا إلى التقويم الهجري (58 عامًا وفقًا للتقويم الميلادي).

صرف معاش التقاعد لبلوغ سن الستين


وأتاحت التأمينات، خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتيح للمشترك تقديم طلب التقاعد وصرف معاشه التقاعدي بسبب بلوغه سن الستين عامًا. 
وبعد استكمال المشترك لطلب التقاعد بنجاح؛ سيتم إيداع معاشه التقاعدي في الحساب البنكي الذي حدده في طلبه، بداية كل شهر ميلادي.

الخطوات 

وفيما يلي الخطوات :
-الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.
-اختيار قائمة (المعاشات).
-في حال كنت مؤهل للتقاعد، ستظهر أيقونة طلب التقاعد.
-إدخال رقم الحساب البنكي والتأكيد عليه.
-التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
-ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب.

اقرأ أيضا

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
12:45 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"التخصصات الصحية" تبدأ التقديم على 3 برامج منتهية بالتوظيف

الهيئة العامة للموانئ
12:30 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في هيئة الموانئ

حساب المواطن
12:12 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم لمستفيدي تمهير

بلدي
11:29 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

اقرأ أيضا

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة نقل تابع منتهية إقامته

براتب 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في الجبيل لهؤلاء الخريجين

تنبيه مهم بخصوص وظائف المتقدمين لحساب المواطن

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعلن عن وظائف شاغرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 11:57 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

التأمينات تبدأ صرف رواتب سبتمبر.. وتوضيح مهم لهؤلاء المستفيدين

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10:08 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

بشرى لمستفيدي التأمينات.. صرف راوتب سبتمبر مبكرًا

الراتب 1:04 م الأحد، 27 أغسطس 2023

بشرى لمستفيدي التأمينات.. صرف مستحقات سبتمبر في هذا الموعد

7547941-1520416824 6:47 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

ماذا تفعل إذا كان سبب استبعادك المسجل في التأمينات من صاحب العمل غير صحيح؟

اقرأ أيضا

صندوق التنمية الوطني
10:52 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

منصة مساند
10:23 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

هل بلاغات تغيب العمالة المنزلية من اختصاص منصة مساند؟

المجلس الصحي السعودي
9:30 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

المجلس الصحي بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

جامعة حائل
7:57 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام العقود بعدة تخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:02 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

فيروس نيباه
12:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:56 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

مطارات الرياض
11:52 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

كيف تخرج من المطارات في أسرع وقت؟

بلدي
11:29 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

الموارد البشرية1
11:00 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة نقل تابع منتهية إقامته