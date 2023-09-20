التأمينات: في هذه الحالة.. تمديد منح المعاش لأبناء المتوفى

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن أبناء المتوفى يحصلون على المعاش بعد وفاة والدهم.

وأضافت عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "في نظام التأمينات يستحق أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 حتى إكمال هذه السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم".



حياك الله

في نظام التأمينات يستحق أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم، — العناية بالعملاء (@GosiCare) September 19, 2023

أفراد العائلة المستحقون لصرف المعاش



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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات، على النحو التالي:- أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.- جد وجدة المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.- إخوة وإخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذه السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.