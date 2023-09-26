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صحيفة تواصل الالكترونية

في الخامسة من عمره.. طفل أفريقي يتلو القرآن بأداء الكبار (فيديو)

2023-09-26_21-17-43
طفل أفريقي يتلو القرآن بأداء الكبار
أ أ
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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" تلاوة قصيرة لأحد الأطفال وهو يقرأ آيات من سورة البقرة.

طفل أفريقي يتلو القرآن:اضافة اعلان


وعلق الناشط الأفريقي يحيي آدم سانوغو على قراءة الطفل بالقول :" طفل أفريقي ربما يكون في الخَامسة من عمره، وهو من أهل الإتقان لكتاب الله..  اللهم ازرقه بركة كتابك، ووفقه للخير له، وارفعه." 

أداء الصلاة في وقتها:


كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر غلاما أفريقيا وهو يؤدي الصلاة.


وفيما يبدو أن الغلام الأفريقي كان يتجول لبيع الكعك وجمع مبلغ من المال يساعده على تحمل تكاليف دراسته، لكن حينما جاء وقت الصلاة ترك كل شيء من أجلها.

صلاة الجماعة في غينيا:


أيضا أظهرت صورة متداولة التزام الطلاب في إحدى المدارس الإسلامية بدولة غينيا في غرب أفريقيا بالصلاة داخل المدرسة وتأدية الصلاة في وقتها .

وبحسب الصورة المتداولة ، يؤدي الطلاب الصلاة ويصطفون في صفوف كما تنص تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .

اصطفاف الأطفال في الصلاة:


أيضا أظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بدت مجموعة من الأطفال الصغار وقد حرصوا على أداء صلاة الجماعة في وقتها في إحدى الحدائق والمتنزهات، تاركين لعبهم ولهوهم ليؤدوا فرض ربهم.

وفي الصورة المتداولة تظهر مجموعة من الأطفال ما بين التاسعة والعاشرة من أعمارهم، في صورة جميلة فلم يتخلفوا عن الصلاة، بل وأقاموها جماعة؛ كما جعلوا أحدهم إماما يؤمهم.


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