بدء التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف ضمن مسار "واعد"

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن فتح باب التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدمة من مجموعة من شركات الضيافة والفندقة ضمن مسار "واعد"، بالتعاون مع وزارة السياحة.

ويستمر فتح باب التقديم خلال الفترة من 20 مايو إلى 10 يونيو 2024.

وتتضمن البرامج التدريبية التي ستقام في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، أساسيات فنون الطهي، وبرنامجًا تدريبيًا في فنون الحلويات، ودورة الـ"جيلاتو" الإيطالي، ودبلومًا في ابتكار المعجنات.





شروط التقديم



تتضمن شروط التقديم ما يلي:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة، حسب الشروط الخاصة بفندق ريتز كارلتون - الرياض.لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حالياً وبعثته مستمرة، ولكن يسمح له بالتقديم.شهادة دبلوم أو بكالوريوس أو ما يعادلها بتخصص فنون الطهي.