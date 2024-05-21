عاجل.. معرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق في الضمان الاجتماعي

أ أ

كشفت وزارة الموارد البشرية، عن طريقة التعرف على نتيجة الأهلية والاستجقاق في نظام الضمان المطور.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي: (من هنا).







في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)

،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي :

،، شاكرين لك حياك الله،في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي : https://t.co/bIA7O1ot8U ،، شاكرين لك https://t.co/vvneiHvM3H May 21, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

