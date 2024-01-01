10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف في "أرامكو" للخريجين والجديد حول مصير حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



في أولى جلسات العام الجديد.. تفاصيل قرارات وتوصيات مجلس الشورى

عقب الخطاب الملكي السنوي، الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يواصل مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عقد جلساته العادية، من أعمال السنة الرابعة، للدورة الثامنة.



توقعات طقس اليوم: أمطار وضباب على الرياض والشرقية ومعظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.



بشرى للخريجين.. "أرامكو" تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

أعلنت شركة أرامكو، عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام "2024م" من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد.



"نزاهة": التحقيق مع أكثر من 200 متهم وإيقاف 141 مشتبهًا خلال ديسمبر

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ديسمبر 2023، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 1481جولة رقابية، والتحقيق مع 207 مشتبهين بهم.



أحدث رد من البرنامج.. هل حساب المواطن توقف أم لازال مستمرًا؟

قبل 10 أيام من حلول موعد صرف الدعم الشهري، لازالت التساؤلات تتواصل حول مصير برنامج حساب المواطن، الذي جرى إطلاقه قبل 6 أعوام، بغرض التخفيف من آثار التوسعات الاقتصادية.



لا إعفاء لمخالفات التهرب الضريبي

تقرر تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اعتبارًا من 1/‏‏1/‏‏ 2024م، لمدة ستة أشهر.



استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار بطائرة مسيرة

استهدفت جماعات مسلحة في العراق، منذ قليل، قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار بطائرة مسيرة.



خلال أيام .. حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تغادر البحر المتوسط

قال مسؤولان أميركيان إن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ستغادر شرق البحر المتوسط خلال أيام عائدة إلى الولايات المتحدة، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.



عوامل أخرى قد لا تنتبه إليها.. كيف تنتقل عدوى كورونا؟

كشفت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة أوكسفورد أن مدة التعرض لشخص مصاب بفيروس كورونا تلعب دورًا رئيسًا في احتمال انتقال العدوى، وذلك فضلاً عن مسافة "التباعد الاجتماعي".



لحم الضأن يدعم المناعة والجهاز العصبي.. 9 فوائد صحية تعرف عليها



يعتبر لحم الضأن واحدًا من أفضل اللحوم الحمراء التي يمكنك أن تأكلها، فهو يحتوي على العديد من العناصر الضرورية للجسم.



