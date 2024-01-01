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في أولى جلسات العام الجديد.. تفاصيل قرارات وتوصيات مجلس الشورى

مجلس الشورى
مجلس الشورى
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عقب الخطاب الملكي السنوي، الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يواصل مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عقد جلساته العادية، من أعمال السنة الرابعة، للدورة الثامنة.اضافة اعلان


تقارير وتوصيبات لجان مجلس الشورى

ويستكمل المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، عقب استكمال لجانه المتخصصة دراسة التقارير بشأنها، ووضع التوصيات والمرئيات.
ويتوقع مناقشة المجلس لتقرير صندوق التنمية الوطني، فيما تترقب أوساط مجتمعية بتفاؤل إقرار المجلس توصية بإلحاق تحليل الخلو من المخدرات بفحص ما قبل الزواج.

إدراج فحص المخدرات ضمن تحاليل الزواج

واقترح عدد من أعضاء في جلسات سابقة بإدراج فحص المخدرات ضمن التحاليل المطلوبة لعقد الزواج، وأكد مقدمو المقترح، أن تحليل المخدرات قبل الزواج يدرأ كثيراً من الإشكالات.
ويحمي التحليل مستقبل الحياة الزوجية، فيما رجح المجلس وجاهة المقترح، وعده ملائماً للطرح تحت قبة البرلمان الشوري، وأحالها على اللجنة المختصة للدراسة وإبداء الآراء ووجهات النظر.


عقد الاجتماع الأول للهيئة العامة لمجلس الشورى

وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى، وبرئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عقدت أمس اجتماعها الأول من السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس.
وجاء الاجتماع للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها الذي اشتمل على العديد من التقارير والموضوعات.

إلقاء الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بداية اجتماع الهيئة العامة الأول من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة عن سعادة المجلس بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.
واعتزاز المجلس بالاستماع إلى سموه بإلقاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


دور مجلس الشورى الرقابي والتشريعي

مؤكداً على أن الخطاب الملكي السنوي يُعد خارطة لأعمال المجلس في سنته الشورية تحقيقاً لأداء دوره الرقابي والتشريعي، ودوره المهم في الدبلوماسية البرلمانية.
وقدم معاليه الشكر لمسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه على جهودهم خلال السنة الشورية الثالثة من دورته الثامنة، منوهاً معاليه بجهود الأمانة العامة للمجلس بقيادة معالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري في عملهم المتميز لإنجاز الأعمال.

جدول أعمال هيئة مجلس الشورى

وشرعت الهيئة العامة في استعراض جدول أعمالها بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي.
وحضور معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.


هيئة المجلس توافق على مذكرات تفاهم وتعاون

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة عددٍ من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، من بينها مذكرات تفاهم وتعاون، ومقترحات وفق المادة (23) من نظام المجلس.

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