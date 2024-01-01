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استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار بطائرة مسيرة

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جماعات مسلحة
أ أ
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استهدفت جماعات مسلحة في العراق، منذ قليل، قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار بطائرة مسيرة.

جماعات عراقية مسلحة تستهدف قواعد أمريكية:اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أعلنت جماعات مسلحة في العراق استهدافها قاعدة خراب الجير الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وقصفت جماعات مسلحة مركزا وهدفا للكيان الصهيوني داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين.

تأتي تلك الهجمات في إطار الرد على الهجوم الصهيوني على غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.

في وقت سابق، أعلنت الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.

الهجوم على قاعدة أمريكية


وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد وردت طائرة عسكرية أمريكية دفاعا عن النفس، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

وأوضح مسؤولان أمريكيان بأنه تمت مهاجمة قاعدة عين الأسد بصاروخ باليستي قريب المدى الذي أدى إلى سقوط ثمانية إصابات وأضرار طفيفة في البنية التحتية.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة ردت باستخدام طائرة AC-130 الموجودة بالفعل في الهواء وضربت سيارة تقل مسلحين، وفق ما ذكرته.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه أول رد علني على الأراضي العراقية على هجمات الطائرات بدون طيار، لكن سينغ قال إنه كانت هناك ردود سابقة لم يتم الإعلان عنها.

سلسلة هجمات


وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا  لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصا.

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