الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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عاجل.. توقعات طقس اليوم: أمطار وضباب على الرياض والشرقية ومعظم المناطق

أمطار المملكة
أمطار على الرياض والشرقية ومعظم المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

أمطار على 7 مناطقاضافة اعلان

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

ضباب على 11 منطقة

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

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