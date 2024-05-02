بيان لـ"الدفاع المدني" بشأن حريق في مصنع الأحبار بجدة (فيديو)

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أعلنت
الإدارة العامة للدفاع المدني، أن قواتها تحركت بسرعة لمباشرة حريق ضخم في
محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
السيطرة
على حريق في مصنع أحبار بجدةوأوضحت
على حسابها في منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني في جدة سيطرت على حريق شب في أحد
مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة.
🎥فيديو |— عكاظ (@OKAZ_online) May 2, 2024
• سيطرت فرق الدفاع المدني في #جدة على حريق شب في أحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة
• لم تسجل أي خسائر في الأرواح
• انحصرت الخسائر في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق
✍️إبراهيم العلوي @i_waleeed22#عاجل #عكاظ pic.twitter.com/WrAhMl5p6x
لم تسجل أي خسائر في الأرواحوأكدت
أن الخسائر انحصرت في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع
الحريق.
وبينت في الوقت نفسه، أنه ولله الحمد، لم تسجل أي خسائر في الأرواح.
@Emalsalmi حريق ف مصنع الاحبار ف جدة الان الله يحفظهم من كل pic.twitter.com/cDWpO5WgyT— مايسترو (@SalemM62156113) May 2, 2024