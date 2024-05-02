بيان لـ"الدفاع المدني" بشأن حريق في مصنع الأحبار بجدة (فيديو)

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أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن قواتها تحركت بسرعة لمباشرة حريق ضخم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.







السيطرة على حريق في مصنع أحبار بجدة





• سيطرت فرق الدفاع المدني في

• لم تسجل أي خسائر في الأرواح

• انحصرت الخسائر في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق

✍️إبراهيم العلوي #عكاظ pic.twitter.com/WrAhMl5p6x #عاجل 🎥فيديو |• سيطرت فرق الدفاع المدني في #جدة على حريق شب في أحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة• لم تسجل أي خسائر في الأرواح• انحصرت الخسائر في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق✍️إبراهيم العلوي @i_waleeed22 May 2, 2024

لم تسجل أي خسائر في الأرواح



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني في جدة سيطرت على حريق شب في أحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة.وأكدت أن الخسائر انحصرت في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق.

وبينت في الوقت نفسه، أنه ولله الحمد، لم تسجل أي خسائر في الأرواح.





