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بيان لـ"الدفاع المدني" بشأن حريق في مصنع الأحبار بجدة (فيديو)

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حريق مصنع جدة
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن قواتها تحركت بسرعة لمباشرة حريق ضخم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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السيطرة على حريق في مصنع أحبار بجدة

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني في جدة سيطرت على حريق شب في أحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة.

 لم تسجل أي خسائر في الأرواح

وأكدت أن الخسائر انحصرت في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق.

وبينت في الوقت نفسه، أنه ولله الحمد، لم تسجل أي خسائر في الأرواح.



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