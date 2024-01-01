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خلال أيام .. حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تغادر البحر المتوسط

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حاملة الطائرات الأمريكية
أ أ
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قال مسؤولان أميركيان إن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ستغادر شرق البحر المتوسط خلال أيام عائدة إلى الولايات المتحدة، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.اضافة اعلان

وزير الدفاع الأمريكي يزور حاملة الطائرات في البحر المتوسط:


وخلال شهر ديسمبر، زار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات جيرالد آر فورد في شرق البحر المتوسط، وشكر طاقمها على دوره في المساعدة على منع نشوب صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط خلال الحرب بين الكيان الصهيوني والمقاومة الإسلامية.

وأصبحت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، وهي بمثابة مدينة صغيرة عائمة بها أكثر من 4 آلاف شخص و8 أسراب من الطائرات، رمزاً قوياً للتصميم الأميركي على دعم الكيان المحتل، من خلال الدفع بها لتصبح أقرب إلى حليفتها بعد أن تعرضت لهجوم في السابع من أكتوبر.

دعوى أمام العدل الدولية بارتكاب الاحتلال إبادة الجماعية


في وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد سلطة الاحتلال لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

 وشدّدت في بيان لها، أن الاحتلال، وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي إبادة جماعية، إضافةً إلى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود،
واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.

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