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عاجل.. "نزاهة": التحقيق مع أكثر من 200 متهم وإيقاف 141 مشتبهًا خلال ديسمبر

نزاهة
نزاهة
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ديسمبر 2023، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 1481جولة رقابية، والتحقيق مع 207 مشتبهين بهم.اضافة اعلان


المتهمون في الوزارات المختلفة

وكشفت "نزاهة" أن من ضمن من تم إيقافهم موظفين من وزارات الداخلية، الحرس الوطني العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
فيما تم إيقاف 141 شخصًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأشارت إلى أن الموقوفين تورطوا بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

قنوات الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري 

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال: الهاتف المجاني (980)، الموقع الإلكتروني:‏ https://www.nazaha.gov.sa/Services/ApplyReports، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.

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