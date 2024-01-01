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لا إعفاء لمخالفات التهرب الضريبي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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تقرر تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اعتبارًا من 1/‏‏1/‏‏ 2024م، لمدة ستة أشهر.اضافة اعلان

كيفية إعفاء المكلف من غرامة التأخر

ويعفى المكلف من غرامة التأخر في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم وسداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من 1 /‏‏6/‏‏ 2022م، حتى انتهاء المبادرة.
ويمكن تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /‏‏6/‏‏ 2022م، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الفئات المعفاة من غرامة التأخّر

ووجّهت وزارة المالية، بإعفاء المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة.
ويشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

ماذا يحدث في حال عدم التزام المكلف بالتقسيط؟

ويحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، يتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
ولا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها.

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