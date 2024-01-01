الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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بشرى للخريجين.. "أرامكو" تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

ارامكو السعودية
وظائف أرامكو
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو، عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام "2024م" من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد.اضافة اعلان

"أرامكو" تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات

وأوضحت أن الوظائف متاحة عبر مسارين "أحدهما للمرشحين حديثي التخرج والآخر للمرشحين ذوي الخبرة" على النحو التالي:


أولاً - المرشحون حديثو التخرج "لحملة البكالوريوس بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات"
المجالات المطلوبة لحديثي التخرج في أرامكو

1 - الهندسة "هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الهندسة البحرية، هندسة الطيران والسلامة وهندسة الحماية من الحريق".
2 - الحاسب وتقنية المعلومات "هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات هندسة الشبكات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، أمن المعلومات".
3 - العلوم "الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، النانوتكنولوجي، علوم البحار، علوم الطاقة، العلوم البيئية، الرياضيات والإحصاء".
4 - الأعمال التجارية "نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، مالية، محاسبة، تسويق، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مشاريع، موارد بشرية، اقتصاد".
5 - الفنون "تصميم داخلي، تصميم جرافيكي، علاقات عامة، اتصالات، وسائط متعددة، إعلام، تعليم، أدب إنجليزي، لغة عربية، علوم سياسية، علوم مكتبات".
6 - القانون "القانون، القانون الدولي، قانون الشركات، القانون السياسي، العدالة الجنائية، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات".
7 - أخرى "التقديم العام - للتخصصات الغير مذكورة أعلاه".

الشروط لحديثي التخرج

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه أو ما يعادلهم "بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات".
- معدل تراكمي لا يقل عن (2 من 4) أو (3 من 5) أو ما يعادلهم لتخصصات "الهندسة، تقنية المعلومات، العلوم".
- معدل تراكمي لا يقل عن (2,5 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلهم لتخصصات "العلوم الإدارية، الفنون والآداب، القانون".
- للوظائف الهندسية يجب التسجيل رسمياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على اعتماد مهني وإرفاق ما يثبت في طلب التقديم.

ثانيًا - المرشحون ذوي الخبرة "لحملة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية الذين تزيد مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات"
المجالات المطلوبة لذوي الخبرة

مجموعة متنوعة من الوظائف في مجالات مثل الهندسة وعلوم الأرض وتقنية المعلومات والتسويق والموارد البشرية وغيرها "تقديم عام حسب الاحتياج".


الشروط لذوي الخبرة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات.
- درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.
- درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.
- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

رابعًا - طريقة التقديم

- للتقديم على الوظائف المتاحة لحديثي التخرج (حملة البكالوريوس فقط): أختر الفئة الوظيفية لتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
- للتقديم على الوظائف المتاحة لذوي الخبرة (حملة البكالوريوس، الدبلوم، الثانوية): التسجيل وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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