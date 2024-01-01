لحم الضأن يدعم المناعة والجهاز العصبي.. 9 فوائد صحية تعرف عليها

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يعتبر لحم الضأن واحدًا من أفضل اللحوم الحمراء التي يمكنك أن تأكلها، فهو يحتوي على العديد من العناصر الضرورية للجسم.





فوائد لحم الضأن اضافة اعلان



1. مصدر ممتاز للحديد سريع الامتصاص







2. ممتاز لصحة الجهاز العصبي المركزي



3. داعم لقوة المناعة







4. مصدر غني من الدهون الصحية مثل أوميجا 3



5. مصدر للبروتين عالي الجودة







6. مصدر للعناصر النادرة



7. لحم الضأن وعلاقته بمرض السكري



8. كلى الضأن



9. كبد الضأن



محاذير يجب أن تراعى



ورغم أن معظم اللحوم الحمراء تحتوي على عناصر متشابهة، لكن كل نوع له نسب مختلفة وعنصر أو أكثر يتميز به، ولحوم الضأن تتميز بفيتامين B 12 والزنك والأوميجا، وتوافر هذه العناصر الغذائية يجعل للحم الضأن هذه التسع فوائد الصحية الرائعة وهي:يحتوي لحم الضأن على نسبة حديد تفوق غيرها من المصادر مثل الدجاج أو الأسماك، ونوعية الحديد هو العالي الجودة سريع الامتصاص (heme-iron)، وبالتالي فإن تناول لحم الضأن باعتدال يساعد على الوقاية والعلاج من نقص الحديد وأعراض فقر الدم، خاصة إذا احتوى الغذاء على كميات كافية من فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الحديد.يتحكم الجهاز العصبي في كامل الجسم، فهو بمثابة الموصل بين جميع أجزائه، ويؤدى نقص فيتامين ب المركب إلى ظهور أعراض الخلل في هذا الجهاز، مثل قلة التركيز وقلة المجهود وتوتر الأعصاب والتنميل وغيره.لحم الضأن مصدر رائع لفيتامين B12، وقد قدرت الأبحاث أن حوالي 15% من الناس يعانون من نقص فيتامين B12، بينما أوضحت دراسات أخرى أن النسبة تتجاوز ذلك بكثير، وقد تصل إلى 40% من الناس.فيتامين B12 ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، والوقاية من الأنيميا الخبيثة، وصحة الخلايا العصبية؛ كما أنه يحافظ على صحّة البشرة وجمال مظهرها، ويمنع الإصابة بالاكتئاب وبالتقلبات المزاجية، كما يقي من النحافة المفرطة ويقوّي القدرات الذهنية، ويحافظ على سلامة خلايا الجسم وأنسجته.ولـB12 مع B6 والفوليك والكولين أهمية خاصة في التمثيل الغذائي الصحي للهوموسيستين (homocysteine)، وبالتالي منع تراكمه في الجسم، لأنه يشكل عامل خطر رئيسًا لأمراض القلب والأوعية الدموية.بالإضافة إلى تلك الميزة الرائعة فإن لحم الضأن عالي المحتوى من بقية عائلة فيتامين B مثل:- فيتامين B6 الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج وتحرير الأجسام المضادة والخلايا المناعيّة، كما أنه يلعب دوراً مهمًا في تمثيل الكربوهيدرات والدهون والأحماض الأمينية.- النياسين (فيتامين B3) الذى يساعد الجسم على حسن استخدام الطاقة المستخرجة من الغذاء ومهم لوظيفة الجهاز العصبي.- الريبوفلافين (فيتامين B2) الذي يساعد الجسم على إطلاق الطاقة من الأطعمة، ويلعب دورًا في الرؤية الجيدة.- وحمض البانتوثنيك (فيتامين B5) الذي يساعد على نمو بصيلات الشعر بشكلٍ سليم وطبيعي، ويقي من الصلع ومن الشيب المبكر.- حمض الفوليك الضروري لإنتاج الأحماض الأمينية، ولنمو الحبل الشوكي للأجنة.تحتوي لحوم الضأن على نسبة مرتفعة من عنصر الزنك، وهذا العنصر ينتشر في جميع خلايا الجسم، وهو مهم جدًا لبناء مناعة قوية إلى جانب كونه مهمًا لكفاءة التئام الجروح وتكوين الحمض النووي وتكوين البروتين، كما يحافظ على مستويات صحية من هرمون التستوستيرون (testosterone) الذكوري، وكذلك النمو وتطور الأطفال بدنيًا وذهنيًا، كما أنه مهم وضروري لحاستي الشم والتذوق.ويشتكي المريض بفقر الزنك من كثرة التعرض للأمراض المعدية بداية من نزلات البرد، وحتى الالتهاب الرئوي.بالرغم من احتواء لحم الضأن على الدهون، ولكن أيضًا يحتوي على الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات (أوميجا 3)، ومعظم قطع الضأن تحتوي على (أوميجا 3) بنسب أعلى من لحوم البقر.وإذا تغذت الخراف على العشب، فإن نسبة حمض اللينوليك (conjugated linoleic acid - CLA) تصبح مرتفعة أيضًا، حيث يتميز بقدرته على تحسين كتلة العضلات، والمساعدة في فقدان الدهون، إلى جانب مقاومته للسرطان، خاصة سرطان الثدي.يتميز بروتين لحم الضأن (مثل بقية المصادر الحيوانية) بأنه بروتين كامل لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع تصنيعها بداخله ولابد من تناولها من مصدر خارجي، أما مصادر البروتين النباتي مثل الخضراوات والحبوب والمكسرات فهو عادة ينقصه واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية الأساسية.تحتوي ثلاثة أوقيات من لحم الضأن على أكثر من 23 جرامًا من البروتين الذي يمد الجسم بالطاقة، كما يساعد الجسم على بناء كتلة العضلات وإصلاح التالف من الأنسجة والنمو الصحي.بالإضافة إلى الزنك، فإن الضأن مصدر جيد للنحاس، وتحتوي 4 أوقيات على 7% من احتياجات النحاس المهم لاستقلاب الحديد وإنتاج كرات الدم الحمراء.كما أن لحم الضأن غني بالسيلينيوم (selenium)، وهو مضاد للأكسدة يحمى الخلايا ويقاوم ظهور الشيخوخة المبكرة.من المجالات التي قد لا نتوقعها من فوائد لحم الضأن كونه صحيًا لمرضى السكري، خاصة إذا تغذى الخروف على العشب، وذلك لثلاثة أسباب:الدهون في لحم الضأن معظمها خارجية يسهل إزالتها.محتواه من الكربوهيدرات يكاد يقترب من الصفر.محتوى الضأن من فيتامين B المركب (خاصة B1 ،B2 ،B3) مهم لتمثيل الكربوهيدرات من الأطعمة المختلفة.يتميز لحم الكلى بالعديد من الفوائد الصحية، فهي غنية بالبروتين، حيث تحتوي 4 أونصات على 18 جرام بروتين تقريبًا، ومحتوى قليل نسبياً من الدهون حوالى 3 جرامات، ومعظمه من الدهون غير المشبعة (الجيدة)، وحوالي 7 مليجرامات من الحديد، وهو ما يمثل ما بين 40 - 80% من الاحتياجات اليومية بحسب الجنس والسن، وحوالي 60 ميكروجرامًا من فيتامين ب 12، وهو ما يمثل أكثر من 100% من الاحتياجات اليومية.كبد الضأن يحتوي على البروتين ذي النوعية الممتازة، وتحتوي أوقية واحدة على ما يقرب من 23 جراماً من البروتين، كما أنه عالي المحتوى من الدهون وفيتامين أ.الإسراف في تناول الضأن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول على المدى الطويل.لحم الخروف يحتوي على البيورين، ويجب على مرضى حصى الكلى أو النقرس الامتناع أو الإقلال من هذا اللحم؛ حيث إن الجسم غير قادر على تصريف البيورين.وفي النهاية، فإن لحم الضأن من اللحوم الممتازة، خاصة الصغير منها؛ فإذا تناولناها باعتدال ننعم بالكثير من الفوائد التي تقي من العديد من الأمراض، كما أن لطريقة الطهي أثرًا مهمًا لتعظيم الفائدة وتقليل الضرر، فلا داعي لإضافة المزيد من الدهون، تكفى الدهون بداخلها، بل نستعيض عن ذلك بإضافة الزعتر والريحان والحبهان والزنجبيل لتعطينا النكهات المميزة والطعم الجميل.