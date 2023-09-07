الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

قريبًا بالأسواق.. ملابس تجسس بالصوت والصورة

ملابس تجسس
ملابس تجسس بالصوت والصورة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أطلقت هيئة أنشطة مشاريع الأبحاث الاستخباراتية الأمريكية برنامجًا بقيمة 22 مليون دولار، يستهدف صناعة ملابس يمكنها التسجيل بالصوت والصورة وتحديد الموقع الجغرافي.اضافة اعلان
وذلك بهدف استخدامها في عمليات التجسس لمساعدة ضباط المخابرات في تسجيل المعلومات دون استخدام اليدين، أو أجهزة غير مريحة، فقط اعتمادًا على تكنولوجيا المراقبة المدمجة في الملابس.


أنظمة استشعار الصوت والفيديو

وتتميز الملابس المطورة والمزودة بأنظمة استشعار الصوت والفيديو وتحديد الموقع الجغرافي من هيئة الأبحاث التابعة للاستخبارات الوطنية الأمريكية، بنفس قابلية التمدد والانحناء والغسل والراحة الخاصة بالمنسوجات العادية.
وأثارت هذه التقنية مخاوف مستقبلية لدى الرأي العالمي والمحلي، من اتجاه الحكومة إلى تنفيذ هذه الخطوة والتي تسمى «مراقبة بيومترية»، أي أن كل شيء مرصود.


برامج الهيئة تتوافق مع الحريات المدنية

وقد ردت المتحدثة باسم هيئة مشاريع الاستخبارات نيكول دي هاي، بأن «برامج الهيئة تُصمم وتنفذ بما يتوافق مع الحريات المدنية الصارمة وبروتوكولات حماية الخصوصية والالتزام بها.
وأكدت على أن الهيئة تجري مراجعات للامتثال للحريات المدنية وحماية الخصوصية طوال الفترة التي تُجرى فيها الأبحاث.

اقرأ أيضا

القبض على رجل
10:23 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

اتصل بالشرطة فصادرت الكوكايين.. فعل غير متوقع من أغبى تاجر سموم

نخالة الشعير
10:00 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

فوائد مذهلة لـ "نخالة الشعير".. ماذا عن محاربة الأورام السرطانية والسموم؟

باب الكعبة
3:32 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

ما لاتعرفه من معلومات عن باب الكعبة المشرّفة

مكعبات
11:40 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

علماء.. مكعبات إشعال النار تزيد من تلوث الهواء

اقرأ أيضا

فيديو يوثق لحظة هروب سجين في أمريكا أمام الكاميرات

تكفل بعقيقة حفيده وتوفي قبل موعدها.. ماذا يفعل الورثة؟ "الخثلان" يُجيب

تعرف على أسرار إخراج "اللابتوب" من حقيبتك في المطار

"إياتا": الطلب العالمي لسفر الركاب جوًا يرتفع 26% في يوليو

أسباب شعورك بالجوع المستمر.. ماذا عن "وجبة الإفطار"؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

حلقة تحفيظ القرآن
9:53 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار.. فيديو مؤثر من أفريقيا

سيارة
9:09 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

استعجل بسيارته لأجل اللحاق بالدوام.. فحدثت كارثة بمنزله (فيديو متداول)

ChatGPT
7:52 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

فاجأ الجميع.. "ChatGPT" يرفض كتابة نكتة ساخرة عن النبي ﷺ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين