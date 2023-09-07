قريبًا بالأسواق.. ملابس تجسس بالصوت والصورة

أ أ

أطلقت هيئة أنشطة مشاريع الأبحاث الاستخباراتية الأمريكية برنامجًا بقيمة 22 مليون دولار، يستهدف صناعة ملابس يمكنها التسجيل بالصوت والصورة وتحديد الموقع الجغرافي. اضافة اعلان

وذلك بهدف استخدامها في عمليات التجسس لمساعدة ضباط المخابرات في تسجيل المعلومات دون استخدام اليدين، أو أجهزة غير مريحة، فقط اعتمادًا على تكنولوجيا المراقبة المدمجة في الملابس.





أنظمة استشعار الصوت والفيديو





برامج الهيئة تتوافق مع الحريات المدنية



وتتميز الملابس المطورة والمزودة بأنظمة استشعار الصوت والفيديو وتحديد الموقع الجغرافي من هيئة الأبحاث التابعة للاستخبارات الوطنية الأمريكية، بنفس قابلية التمدد والانحناء والغسل والراحة الخاصة بالمنسوجات العادية.وأثارت هذه التقنية مخاوف مستقبلية لدى الرأي العالمي والمحلي، من اتجاه الحكومة إلى تنفيذ هذه الخطوة والتي تسمى «مراقبة بيومترية»، أي أن كل شيء مرصود.وقد ردت المتحدثة باسم هيئة مشاريع الاستخبارات نيكول دي هاي، بأن «برامج الهيئة تُصمم وتنفذ بما يتوافق مع الحريات المدنية الصارمة وبروتوكولات حماية الخصوصية والالتزام بها.وأكدت على أن الهيئة تجري مراجعات للامتثال للحريات المدنية وحماية الخصوصية طوال الفترة التي تُجرى فيها الأبحاث.