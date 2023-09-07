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تكفل بعقيقة حفيده وتوفي قبل موعدها.. ماذا يفعل الورثة؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من تكفل بعقيقة حفيده وتوفي قبل موعدها.اضافة اعلان

تكفل بعقيقة حفيده وتوفي قبل موعدها

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه العقيقة بعد موت صاحبها أصبحت من الإرث، وليس على الورثة أن يقيموا العقيقة من جيوبهم.
وأضاف أن الرجل كان قد نوى أن يقيم عقيقه لحفيدة بأربعة من الأغنام ولكن توفي رحمه الله، فليس على الورثة أن يقوموا بعمل العقيقة لأنها هبة معلقة وقد توفي الواهب قبل الهبة.

الهبة إن لم تقبض قبل موت واهبها فإنها مال وارث

وأشار إلى ما جاء في الموطأ بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنا لما حضرته الوفاة دعا ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال لها يا بنية كنت قد نهلتك جذاذًا، وسق من نخل بالعالية ولو كنتِ حزتيه أو قبضتيه كان لكي، وإنما هو اليوم، مال وارث، فاقتسموه بينكم على كتاب الله".
ولفت إلى أن ذلك كان بمشهد من الصحابة فكن كالإجماع، وعلى ذلك فالهبة إذا لم تُقبض قبل موت الواهب، فإنها تكون مال وارث كما قال الصديق.



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