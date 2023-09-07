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تطبيق إجراءات تمكين المزارعين من بيع منتجاتهم في الأسواق

سوق الخضار
تمكين المزارعين من بيع منتجاتهم في الأسواق
أ أ
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أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بالإنابة، المهندس عطية بن مقبل الثقفي، أن الفرق الرقابية تعمل بشكل يومي على تنظيم سوق الخضار والفواكه.

مضيفًًا أنها تعمل على تطبيق الإجراءات اللازمة للمحافظة على تمكين المزارعين من بيع منتجاتهم في السوق.اضافة اعلان
وقال إن الرقابة على بسطات الخضار والفواكه النظامية داخل السوق مستمرة، بالإضافة إلى تنظيم ساحة “الحراج “وما يرد إليها من المنتجات الزراعية المحلية وتمّكين الشباب السعودي من العمل في مهنة التحّريج.


جولات رقابية مكثفة

وأكد الثقفي أن السوق المركزي للخضار والفواكه يخضع لجولات رقابية مكثفة بمشاركة اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه، من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية.
وحول شكوى بعض العارضين، أن منتجاتهم داخل حراج سوق الخضار والفواكه، أتلفتها الأمطار، وذلك لعدم تهيئة موقع الحراج لذلك، وفقا لـ "البلاد".
بيّن أنه سبق مخاطبة وانذار المستثمر بصيانه صالة الحراج، وأنه تم إصدار مخالفة لذلك وفق لائحة مخالفات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
مؤكداً أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف استلم السوق بوضعه الحالي من أمانة الطائف حيث إنها الجهة المشرفة سابقًا عن مواصفات التصميم والإنشاء للصالة.


وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك

وأكد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة بمكة، المهندس جمعان بن علي الزهراني أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص على تنفيذ التشريعات، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك .
وبيّن أن إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق تهدف الى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة.
موضحاً أنه يتم التحفظ على البضائع لحين تسديد الغرامات، وفي حالة عدم مراجعة المخالفين، يتم تسليم البضائع للجمعيات الخيرية المعتمدة وذلك وفق الإجراءات والتنظيمات المتبعة .


إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة

وأشار إلى أن لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكة المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة، مؤكداً على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة .
وفي سياق متصل أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن ابراهيم ال دغيس أن الوزارةُ تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التسويق الزراعي.
وقال إنها تسعى للعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية، من خلال تقليل سلاسل الإمداد التسويقية.

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