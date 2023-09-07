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إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

أمطار غزيرة على عسير
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل" رفحاء".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج وحقل وضبا".
3- منطقة نجران، وتشمل "بدر وثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة".
4- المنطقة الشرقية وتشمل "الخفجي والنعيريرة وحفر الباطن وقرية العليا".
5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسلمي والغزالة والشملي وموقق والسنان وبقعاء وسميراء".
6 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المدينة وبدر والمهد ووادي الفرع وبدر والحناكية والعلا وخيبر والعيص”.
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث والجموم والعاصمة والخرمة والموية وتربة ورنية ".
8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
9 - منطقة القصيم، وتشمل " الأسياخ والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوراة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء".
10- منطقة الرياض، وتشمل "السلسيل ووادي الدواسر والدوادمي والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمزاحمية وشقراء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح".
11- منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
12- منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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